Gazze'nin yürekleri dağlayan feryadı: Savaştan ölmezsek soğuktan öleceğiz!
1 yılı aşkın süredir terör devleti İsrail'in barbar saldırılarına maruz kalan Gazze'de yaşam şartları giderek zorlaşıyor. İsrail'in insani yardımları ulaştırmadığı Filistin'de bombalardan kaçan siviller, bu kez de derme çatma çadırlarda soğuk kış şartlarında hayatta kalmaya çalışıyor. Hipotermi sonucu 7 yeni doğan bebek acı bir şekilde can verirken Gazzeliler dünyaya seslendi: Savaştan ölmezsek soğuktan öleceğiz…
Barbar İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Bombalardan kaçan Filistinliler, derme çatma çadırlarda soğuk kış şartlarında hayatta kalmaya çalışıyor.
Yağmur nedeniyle çadırlar sular altında kalırken sert rüzgârlar ise çok sayıda çadırı yıktı. Savaşın sıcağında doğan bebekler şimdi soğuk nedeniyle donarak ölüyor.
Üç haftalık Sıla, hipotermi sonucu yaşamını yitiren 6 yeni doğan bebekten biri olmuştu. Sıla'nın annesi Nariman, insanlık dışı şartları BBC'ye anlattı.
YAZI GÖREMEYEBİLİRLER...
Gazze'nin güney sahilinde bir çadırda yaşayan Nariman, eşi Mahmud Fasih ve iki küçük çocuğuyla hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Anne Nariman "Çocuklarım hasta, biz hastayız. Göğsümüz ağrıyor, soğuktan ve yağmurdan üşüyoruz. Savaştan ölmezsek soğuktan ölüyoruz" diyerek çaresizliğini dile getirdi.
Kış şartlarının daha da sertleşmesiyle çok sayıda bebeğin yazı göremeyeceği belirtiliyor. UNICEF Bölge Direktörü Edouard Beigbeder, "Hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor ve bu koşullarda daha fazla çocuk hayatını kaybedecek" dedi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 34 gündür karadan sürdürdüğü saldırılarda 1500 Filistinliyi öldürdü.
ABD SOYKIRIMA SERVET AKITTI
ABD yönetimi, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve sonrasında Lübnan ve Suriye'ye uzanan saldırılarına destek amacıyla şimdiye kadar 22 milyar doların üzerinde doğrudan askeri yardım ve harekât desteği sağladı.
TÜRK HEKİMDEN YARDIM ÇAĞRISI
Gazze'ye girmeyi başaran genel cerrahi uzmanı Türk doktor Ömer Faruk Aydoğan, "Sağlık sistemi bitmenin eşiğinde'' dedi. Aydoğan, ciddi bir ilaç ve gıda krizinin yaşandığını belirterek başta antibiyotik olmak üzere acil ilaç ihtiyaçlarının giderilmesi çağrısında bulundu.
DÜNYA, DOKTOR SAFİYYE İÇİN AYAKTA
Katil İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nde alıkonulan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin akıbeti hâlâ belirsiz. Uluslararası Af Örgütü gibi çok sayıda kuruluş ve aktivistler Safiyye'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Sosyal medyadan da binlerce kişi Safiyye'nin tankların arasındaki fotoğrafını paylaşarak tepki göstermeye devam ediyor.