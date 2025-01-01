Gazze’nin yürekleri dağlayan feryadı: Savaştan ölmezsek soğuktan öleceğiz!

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Kış şartlarının daha da sertleşmesiyle çok sayıda bebeğin yazı göremeyeceği belirtiliyor. UNICEF Bölge Direktörü Edouard Beigbeder, "Hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor ve bu koşullarda daha fazla çocuk hayatını kaybedecek" dedi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 34 gündür karadan sürdürdüğü saldırılarda 1500 Filistinliyi öldürdü.