Gazze’de büyük dram! 6’sı bebek 7 kişi donarak can verdi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve nüfusunun neredeyse tamamını yerinden ettiği Gazze Şeridi'nde son bir haftada donarak ölenlerin sayısı 6'sı bebek 7'ye yükseldi.



Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki son duruma ilişkin bilgi verdi. Sevabite, Gazze Şeridi'nde İsrail'in zorla yerinden ettiği ve çadırda yaşayan Ali el-Batran adlı bebeğin soğuk hava nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek ölen bebeğin ikizi Cuma el-Batran'ın da dün şiddetli soğuk nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisini verdi.



Ali bebeğin ölümüyle Gazze Şeridi'nde son bir haftada soğuk hava nedeniyle ölen bebeklerin sayısının 6'ya yükseldiğini ifade eden Sevabite, bugün bir sağlık çalışanının da şiddetli soğuklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydetti.



"DONDURUCU SOĞUKLARIN TEHLİKESİ KONUSUNDA DEFALARCA UYARIDA BULUNMUŞTUK"

Sevabite, "Öldürülen, yok edilmeye çalışılan, evleri yıkılan, yerlerinden edilen ve sınır dışı edilmeye maruz kalan halkımızın yaşadığı trajik gerçeklikle birlikte kış ve soğuk hava dalgaları tehlikesi konusunda defalarca uyarmıştık." dedi.



Şiddetli yağışlar ve soğuk hava dalgasının yerinden edilenlerin hayatını tehdit ettiğine dikkati çeken Sevabite, "İsrail, ABD yönetimi, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi soykırımı destekleyen ve katılan ülkeleri Gazze Şeridi'ndeki kötüleşen insani koşullardan tamamen sorumlu tutuyoruz." ifadelerini kullandı.



Son olarak Sevabite, uluslararası topluma, Arap ve İslam ülkelerine, tüm insani yardım kuruluşlarına, "Gazze'deki sivillerin kurtarılması ve onlara barınma, yiyecek ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarının, insani yaşamlarını güvence altına alacak şekilde sağlanması için acil eyleme geçmeleri" çağrısında bulundu.



Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde İsrail soykırımı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de her 10 kişiden 9'u yerinden edildi. Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin büyük kısmı, İsrail saldırılarında oluşan ağır yıkım nedeniyle derme çatma çadırlarda ikamet etmek zorunda kalıyor. Ancak havanın soğumasıyla Gazze'deki Filistinlilerin yaşam koşulları daha da zorlaştı.



Kumaş ve naylondan yapılmış derme çatma çadırlarda yaşamak zorunda bırakılan Filistinliler, kış mevsiminin gelmesiyle kıyafet, yatak ve battaniye gibi temel yaşam gereksinimlerinin eksikliği nedeniyle zorlu yaşam koşullarında hayata tutunmaya çalışıyor. Aileleriyle derme çatma çadırlarda kalan bebeklerin minik bedenleri ise çoğunlukla soğuk havaya yenik düşüyor.