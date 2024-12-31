Soykırım yılı 2024! Bir dünya vahşete gözlerini yumdu! Kulaklarını tıkadı!

İsrail işgal güçlerinin Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Kampı'na düzenlediği saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaşamını yitirdi. (AA)

Gözü dönmüş İsrail rejimi 2024 yılını sadece Filistinlilere değil vicdan sahibi olan herkese zehir etti. Siyonist İsrail, Gazze Şeridi'ni 7 Ekim 2023'ten bu yana bombalıyor. 2024 tarihe soykırım ve vahşet yılı olarak geçti.

Filistinliler yeni yıla yine bombalar, kıtlık, soğuk hava ve çaresizlik içinde giriyor. İşte İsrail'in geride bıraktığımız bir yıl boyunca Gazze Şeridi'ndeki soykırımından bazı vahşetler: