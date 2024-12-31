Soykırım yılı 2024! Bir dünya vahşete gözlerini yumdu! Kulaklarını tıkadı!
7 Ekim 2023 tarihinde Filistin direniş örgütü Hamas'ın Aksa Tufanı saldırısı sonrası Gazze Şeridi'nde soykırım gerçekleştiren İsrail, bir yılı aşkın süredir barbar saldırılarına devam ediyor. Gazzeliler kan donduran sayısız vahşete maruz kalırken dünya, 2024'ü insanlık tarihinin en büyük katliamlarından birine gözlerini kapayarak geçirdi.
Terör devleti İsrail, Gazze'de sivil masum demeden insanları katletmeye devam ediyor. Soğuktan hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselirken Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan cesetlerine ulaşılan ölü sayısı 46 bine dayandı.
Resmi olmayan rakamların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.
Gözü dönmüş İsrail rejimi 2024 yılını sadece Filistinlilere değil vicdan sahibi olan herkese zehir etti. Siyonist İsrail, Gazze Şeridi'ni 7 Ekim 2023'ten bu yana bombalıyor. 2024 tarihe soykırım ve vahşet yılı olarak geçti.
Filistinliler yeni yıla yine bombalar, kıtlık, soğuk hava ve çaresizlik içinde giriyor. İşte İsrail'in geride bıraktığımız bir yıl boyunca Gazze Şeridi'ndeki soykırımından bazı vahşetler:
18 BİNDEN FAZLA ÇOCUK KATLEDİLDİ
Soykırımcı İsrail'in 451 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 541'e yükseldi.
Öldürülenlerin en az 18 bini çocuklar oldu. Her saat başı bir çocuk öldürüldü. 17 binden fazla çocuk uzuvlarını kaybetti.
SON 36 SAATTE 7 KİŞİ DONARAK CAN VERDİ
2024'ün son günlerinde Gazzeli bebekler donarak ölmeye başladı. 6'sı çocuk 7 kişi soğuktan yaşamını yitirdi. Her 10 kişiden 9'u yerinden edildi.
Birleşmiş Milletler'e bağlı UNRWA kurumundan dün yapılan açıklamada Gazze'nin kuzeyinde her an kıtlığın başlayabileceği kaydedildi.
AKTİF HİZMET VEREN HASTANE KALMADI
Şimdiye kadar 40'a yakın Filistinli açlıktan yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 500 bin kişi için ekim ayından bu yana yok ediş saldırıları düzenliyorlar.
Kuzeyde aktif halde hastane kalmadı. Geçtiğimiz günlerde Kemal Advan Hastanesi'ni yaktılar.
ÇADIRLARDA YANARAK CAN VERDİLER
İsrail, sivillerin sığındığı çadırları vurdu. Birçok Gazzeli çadırlarda çıkan yangınlar sonucu feci bir şekilde can verdi. En az 100 kişi yaşamını yitirdi. Filistinli erkekleri yarı çıplak halde tutuklayarak bilinmeyen yerlere götürdüler.
Hastanelerde çalışan doktorları da aynı şekilde tutukladılar. Birlemiş Milletler'e ait ve sivillerin sığındığı çok sayıda okulu vurdular.
SİVİLLER CANLI KALKAN YAPILDI
Sivilleri canlı kalkan yaptıkları görüntüler ortaya çıktı. Su bulmak için toplananları bombaladılar.
İsrail keskin nişancılarının, bebekleri ve çocukları bile kafalarından vurdukları belgelendi.
Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü, BM Raportörleri, Euro- Med, Sınır Tanımayan Doktorlar başta olmak üzere çok sayıda kurumun 2024'te yayınladığı raporlarda İsrail'in soykırım yaptığı belgelendi.
BİR YIL İKİ DÜNYA
2024 yılında her ay batı dünyasının gündeminde yaşananlar ile İsrail saldırıları altındaki Gazze ve Lübnan'da yaşananlar aynı karede bir araya getirildi. Dünyanın iki farklı yüzünü yansıtan kolajda bir yanda batı ülkelerindeki etkinlikler diğer tarafta ise İsrail saldırılarının acı tablosu yer aldı.
19 Ekim 2024 tarihinde, New York'ta Cadılar Bayramı öncesinde ışıklandırılan ve dekorasyonu tamamlanan "Whitestone" evi yoğun ilgi görmüştü. Ev, etrafına ve verandaya yerleştirilen iskeletler, hayaletler, canavarlar ve Cadılar Bayramı süslemeleriyle ziyaretçilerini bekledi (üstte). 30 Ekim 2024 tarihinde ise, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda ilçesine önceki gün düzenlediği saldırı sonucu duvarları çökmüş ve ağır hasar görmüş evinde bir genç Lübnanlı kız görüntülenmişti (altta).
14 Nisan 2024 tarihinde, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Werder Bremen'i 5-0 yenen Bayer Leverkusen, bitime 5 hafta kala tarihinin ilk şampiyonluğunu garantilemişti. Stadyumdaki taraftarlar sevinç yaşadı (solda). 1 Nisan 2024 tarihinde, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi'ni 14 gün süren işgalin ardından, hastanenin yakılmış ve tahrip olmuş kalıntıları etrafında toplanan Filistinliler arasında yas tutan bir kadın, İsrail güçlerinin onlarca ölü bırakarak geri çekilmesinin ardından görüntülenmişti (sağda).
13 Haziran 2024 tarihinde, İtalya'nın Pulya bölgesinde, dünyanın sanayileşmiş 7 büyük ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi'nde ev sahibi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni (sağda), konuklarından ABD Başkanı Joe Biden'ı (solda) kabul etmişti. 14 Haziran 2024 tarihinde ise, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde Abu Aişa ailesine ait bir eve düzenlediği saldırının ardından, Filistinliler evin yıkıntılarından çıkmaya çalışmıştı (sağda).
15 Aralık 2024 tarihinde, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Burlingame kentindeki bir eğlence merkezinde, sınırlı maddi olanaklara sahip aileler için kâr amacı gütmeyen "Moms Against Poverty" kuruluşu tarafından yardım organizasyonu düzenlenmişti. Etkinlikte, Noel Baba kostümlü aktör B.J. Averell ve kızı Sloane Averell yer aldı (solda). Aynı tarihte ise, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin Bureyc Mülteci Kampı'nda al-Krnavi ailesine ait bir eve düzenlediği saldırının ardından, yıkılan binanın önünde iki Filistinli çocuk görüntülenmişti (sağda).
11 Ağustos 2024 tarihinde, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler basketbol final müsabakasında ABD ve Fransa, Bercy Arena'da karşı karşıya gelmişti. Fransa'yı mağlup ederek altın madalya kazanan ABD oyuncuları LeBron James (sağda) ve Stephen Curry (solda) sevinçlerini paylaşmıştı (solda). 10 Ağustos 2024 tarihinde ise, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırısının ardından, Aksa Şehitleri Hastanesi'nde, Filistinli bir kadın hayatını kaybedenlerin naaşlarının yanında yas tutmuştu (sağda).
12 Eylül 2024 tarihinde, İspanya'nın başkenti Madrid'deki IFEMA fuar alanında düzenlenen Mercedes-Benz Moda Haftası'nda, Agatha Ruiz de la Prada'nın 2025 İlkbahar-Yaz koleksiyonu tanıtılmıştı (solda). 28 Eylül 2024 tarihinde ise, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sonucu, Dabbagh ailesinden eşini kaybeden Filistinli kadın üzüntü yaşamıştı (sağda).
Dünyanın iki farklı yüzünü yansıtan kolajda bir yanda batı ülkelerindeki etkinlikler diğer tarafta ise İsrail saldırılarının acı tablosu yer aldı. 15 Kasım 2024 tarihinde, ABD'nin Texas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda, Jake Paul (gri şort) ve Mike Tyson (siyah şort) ağır sıklet boks müsabakasında karşı karşıya gelmişti (solda). 27 Kasım 2024 tarihinde ise, İsrail'in Gazze'ye yönelik bir yılı aşkın süredir süren saldırıları, sınır kapılarının kapalı tutulması ve sınırlı yardım girişine izin verilmesi nedeniyle, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta yüzlerce Filistinli, açlıkla mücadele ederken, bölgedeki bir fırının önünde ekmek almak için yoğunluk oluşturmuştu (sağda).
14 Temmuz 2024 tarihinde, Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran'da başlayan EURO 2024, Berlin Olimpiyat Stadı'nda İspanya ile İngiltere arasında yapılan final maçıyla sona ermişti. İspanya'nın 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi (solda). 16 Temmuz 2024 tarihinde ise, İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir okula saldırmasının ardından, yaralı bir Filistinli kadın ve çocuk çevredeki hastanelere nakledilmek üzere bölgeden uzaklaştırılmıştı (sağda).
26 Mart 2024 tarihinde, ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper ile birlikte Kuzey Carolina'nın Raleigh şehrinde sağlık hizmetleri üzerine açıklamalarda bulunmuştu (solda). 21 Mart 2024 tarihinde ise, İsrail güçlerinin saldırısı sonucu evi yıkılan ve bir süredir üçüzleriyle birlikte Şifa Hastanesi çevresinde yaşayan Nüzha Avda, hastanenin İsrail hava saldırılarıyla hedef alınmasının ardından çocuklarıyla birlikte güneye göç etmek zorunda kalmıştı (sağda).
BİR FİLİSTİNLİ DAHA DONARAK ÖLDÜ
İsrail'in dünyanın en büyük mezarlığına çevirdiği Gazze şimdi de kış koşulları, açlık ve kıtlıkla mücadele ediyor.
Gazze'de son bir haftada donarak ölenlerin sayısı 6'sı bebek 7'ye yükseldi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, "Bugün bir sağlık çalışanı, şiddetli soğuklar nedeniyle yaşamını yitirdi." dedi.