ABD ve İngiltere’den Yemen’e hava saldırısı

Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabından yapılan paylaşımda, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde kentine iki hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıların kentinin güneyindeki Tuhita ilçesine yapıldığı aktarılan paylaşımda, can kaybı veya başka detaya yer verilmedi.

İsrail, 26 Aralık'ta Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti.

Saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Hudeyde kenti, uluslararası bir havaalanına, 3 önemli limana ve uzun bir sahil şeridine sahip olması nedeniyle Yemen'in en stratejik bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor.