Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hayatını kaybetti!

Amerika Birleşik Devletleri'nin 39. başkanı ve 2002 Nobel Barış Ödülü sahibi olan Jimmy Carter hayatını kaybetti. Carter aynı zamanda ABD tarihinin en uzun yaşayan başkanıydı.

Eski başkanın oğlu Chip Carter babasının ölümüne ilişkin açıklamasında "Babam sadece benim için değil, barışa, insan haklarına ve özverili sevgiye inanan herkes için bir kahramandı. Kardeşlerim, kız kardeşim ve ben onu bu ortak inançlar aracılığıyla dünyanın geri kalanıyla paylaştık. İnsanları bir araya getirme şekli nedeniyle dünya bizim ailemizdir ve bu ortak inançları yaşamaya devam ederek onun anısını onurlandırdığınız için size teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

ABD'nin 39. Başkanı Jimmy Carter hayatını kaybetti

ABD 39. BAŞKANI JİMMY CARTER KİMDİR?

James Earl Carter Junior, ABD'nin 39. Başkanı olarak 1977 ve 1981 yılları arasında görev yaptı. Üniversitede "Nükleer Mühendislik" okuyan Jimmy Carter, 7 yıl deniz kuvvetlerinde nükleer denizaltı programında çalıştı.

Daha sonra uzun süre Georgia'da fıstık üreticiliği yapan Carter, "fıstıkçı" olarak tanındı. 1962 yılında siyasete atıldı. 1971 - 1975 yılları arasında Georgia Valiliği görevini yürüttü. 1976 yılında o zamanki başkan Gerald Ford'a karşı Demokrat Parti'den adaylığını koydu ve az farkla galip geldi.

Jimmy Carter'ın başkanlığı sırasında yaşanan küresel petrol krizi, ABD'deki enflasyon oranını tarihteki en yüksek seviyelere çıkardı. Afganistan SSCB tarafından işgal edildi. İran'da İslam Cumhuriyeti kuruldu. Mısır ve İsrail arasında 14 ay süren diplomatik arabuluculuk çabaları Camp David Anlaşmaları olarak tarihe geçti.

Carter, Beyaz Saray'dayken ABD'nin Tahran elçiliği işgal edildi. Bir yıldan uzun süre rehin tutulan 52 Amerikalıyı kurtarmak için çözüm üretemeyen Carter, Hollywood yıldızı Ronald Reagan karşısında seçimden yenilgiyle ayrıldı.

ABD'nin 39. Başkanı Jimmy Carter hayatını kaybetti

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ KAZANDI

Jimmy Carter görev süresi sonrasında birçok küresel krizde arabuluculuk görevi üstlendi. 2002 yılında bu konudaki çabaları sebebiyle Nobel Barış Ödülü'nü kazandı. Kurduğu "Carter Merkezi" ile özellikle Afrika ülkelerindeki sağlık sorunlarının çözümü için çalıştı.

Türkiye'yle Ortadoğu'da işbirliğinin arttıırlmasından yana olan Carter 2009 yılında kaleme aldığı yazısında "Türkiye'nin alternatifi yok" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'DE "DEMOKRASİ ÖLÜ" DEMİŞTİ

Çok sayıda kitap yazan Carter, 2016'daki başkanlık seçimi öncesinde ABD'de "Demokrasi öldü, artık oligarşi devri" demişti. Carter, 2015 yılında beyninde dört adet kanser tümörü olduğunu ve radyasyon terapisi aldığını açıklamıştı.