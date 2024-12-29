Güney Kore’de bayraklar yarıya inecek! Uçak kazası nedeniyle 7 günlük yas ilan edildi

Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan 181 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının pistten çıkarak duvara çarptığı kazada 177 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de sağ kurtulmuştu.

Olay yerinde incelemeler devam ederken, Güney Kore hükümeti 7 günlük ulusal yas ilan etti.

Hükümet ve resmi binlarda bayraklar yarına indirilecek, memurlar ise hayatını kaybedenlerin anısına siyah kurdela takacak.

KARA KUTUSU BULUNDU

Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçağın düştüğü alanda yürütülen çalışmalarda enkazdan hem uçuş hem de ses kayıtlarını içeren kara kutuların bulunduğu ve kara kutuların kazaya neyin sebep olduğuna ilişkin soruşturmaya yardımcı olacağı bildirildi.

Öte yandan, yolcuların yaşlarının 3 ila 78 arasında değiştiğini kaydeden yetkililer yolcuların çoğunluğunun 40, 50 ve 60'lı yaşlarda olduğunu bildirdi. Uçakta 2 Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların çoğunun Güney Koreli olduğu ifade edildi.

Şu ana kadar 22 kişiye ait cansız bedenin kimlik tespiti yapılmıştı.



DÜNYA LİDERLERİ BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Güney Kore'de 2002 yılından bu yana meydana gelen en ölümcül kazanın ardından dünya liderlerinden tazye mesajları geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Güney Kore'de çok sayıda ölümle sonuçlanan korkunç bir uçak kazası haberini aldık. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum." dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de Güney Kore'ye başsağlığı diledi. Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok'a taziye mesajı gönderen Çin Devlet Başkanı, "Çin hükümeti ve halkı adına kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimi gönderiyorum, yaralılara da acil şifa diliyorum." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de, "Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen ve çok sayıda can kaybına yol açan kazasya ilişkin trajik haberi aldık. Kaybedilen her bir hayat ölçülemez bir trajedidir. Ukrayna halkı ve şahsım adına kederli ailelere, Kore halkına ve Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok'a en içten taziyelerimi sunuyorum. Acınızı paylaşıyoruz ve bu kederli günlerinde Kore halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, "Muan'daki uçak kazasının görüntülerini gördüğümde çok üzüldüm. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Kore Cumhuriyeti'ne en derin taziyelerimi sunuyorum. Avrupa bu kederli gününüzde yanınızdadır." diyerek taziye dileklerini sundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de mesajında, "Güney Kore'de gece meydana gelen uçak kazası haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Güney Kore ve Tayland halkına ve sevdiklerini kaybeden herkese en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.