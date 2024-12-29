İsrail işgal güçleri Gazze’de El-Ehli Baptist ve Vefa Hastanesi’ne saldırı düzenledi

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kemal Advan Hastanesine yapılan baskının ardından yaptığı açıklamada, Gazze'deki sağlık sisteminin sistematik olarak çökertilmesi, sağlık hizmetine ihtiyaç duyan Filistinliler için bir "ölüm cezası" olduğu belirtilerek, bu dehşetin sona ermesi, sağlık hizmetlerinin korunması ve ateşkesin sağlanması çağrısı yapmıştı.

46 BİNE YAKIN KİŞİ CAN VERDİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 484 Filistinli öldü, 108 bin 90 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

SİYONİST GÜÇLER VEFA HASTANESİ'Nİ BOMBALADI

İsrail, Gazze'de yaşlıların barınma ve bakımı için hizmet veren Vefa Hastanesi'ni bombaladı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail işgal güçleri Gazze kenti güneyindeki Zehra bölgesinde bulunan Vefa Hastanesi'ni bombaladı.