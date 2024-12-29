Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Hatay’a göz dikmişti! Şimdi yerinde Türk bayrağı esiyor!

Eli kanlı Baas rejimi, Suriye'nin öz evlatları tarafından şanlı bir direnişle devrildi. 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle birlikte rejim adamlarının hayalleri de suya düştü.

HATAY'A GÖZ DİKMİŞTİ

2018 yılında Devrik Esed rejiminin eski Dışişleri Bakanı Velid Muallim'e ait olan görüntüler tepki çekmişti.

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Skandal görüntülerde, Muallim'in Lazkiye'de Hatay'ı işaret ederek "İskenderun Suriye'nin sancağıdır ve onu bir gün er ya da geç zorla da olsa alacağız" dediği duyulmuştu.

Foto: X

SURİYE MİLLİ ORDUSU'NDAN TÜRK BAYRAKLI MESAJ

Esad rejiminin devrilmesi sonrası Suriye Milli Ordusu mensubu aynı yerden paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Suriye Milli Ordusu mensubu bir asker Türk bayrağı açtı.

Foto: X

Suriye Milli Ordusu askeri o anlarda Türkçe konuşarak şu ifadelerde bulundu:

Aynı yerde oturduk, Suriye'yi de aldık. Türk bayrağını da astık.

PAYLAŞIMA BEĞENİ YORUMLARI YAĞDI

Yapılan paylaşımlar sonrası birçok kullanıcıdan beğeni yorumu yapıldı.

Yorumlarda "Türk Bayrağının Lazkiye'de Türkiye'yi tehdit ettiği aynı noktadan kaldırıldığını gören Muallim, mezarında ters dönmüştür." şeklinde ifadelere yer verildi.