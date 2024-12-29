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Azerbaycan uçağını Rusya düşürdü! Aliyev açıkladı: Ateşle ağır hasar aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.12.2024 14:48
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Azerbaycan uçağını Rusya düşürdü! Aliyev açıkladı: Ateşle ağır hasar aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kazakistan'da düşen yolcu uçağının Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle ağır hasar aldığını ve kontrol edilemez hale geldiğini açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kazakistan'da düşen yolcu uçağının Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle ağır hasar aldığını ve kontrol edilemez hale geldiğini açıkladı.

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Azerbaycan uçağını Rusya düşürdü! Aliyev açıkladı: Ateşle ağır hasar aldı Azerbaycan uçağını Rusya düşürdü! Aliyev açıkladı: Ateşle ağır hasar aldı Azerbaycan uçağını Rusya düşürdü! Aliyev açıkladı: Ateşle ağır hasar aldı
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