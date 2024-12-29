Kuzey Kore lideri Kim’den ABD’ye sert çıkış: En sert stratejimi hayata geçireceğim

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, iktidardaki İşçi Partisinin 5 gün süren Genel Kurul toplantısı sona erdi.

Kim, toplantıda yaptığı konuşmada, ABD'yi "gerici devlet" şeklinde tanımlayarak ABD-Güney Kore-Japonya işbirliğinin "nükleer askeri bloka" dönüştüğünü savundu.

"Bu gerçek, hangi yönde ilerlememiz ve ne yapmamız gerektiğini açıkça gösteriyor." diyen Kim, ülkesinin ABD'ye karşı şu ana kadarki "en sert stratejisinin" uygulamaya konacağını söyledi.

Toplantıda ayrıca, Pak Thae-song, Kuzey Kore'nin yeni başbakanı olarak atandı.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, 20 Ocak 2025'te yemin ederek görevine başlayacak.