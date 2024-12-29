Suriye’de yeni lider Şara’dan PKK/YPG’ye net uyarı: Terör örgütlerine izin vermeyiz

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara

"Suriyelilerin kendi kendilerini kurtardığını" belirten Şara, yeni yönetimin geçiş sürecinin sorunsuz olmasına özen gösterdiklerini dile getirdi.

Yeni yönetimdeki "tek tip atamaların", uyum içinde çalışmak için gerekli olduğunu kaydeden Şara, tüm suçluların cezalandırılacağını ifade etti.

Heyet Tahrir Şam'a (HTŞ) ilişkin "Kesinlikle grup feshedilecek ve bu, Ulusal Diyalog Konferansı'nda ilan edilecek." diye konuşan Şara, yeni yönetimin ülkeyi "bir devlet mantığıyla" yöneteceğini ve "Suriye'nin kimseye rahatsızlık kaynağı olmayacağını" vurguladı.

Şara, Suriye'nin, "terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı üssü olmasına" izin vermeyeceklerini vurgulayarak, Kürtlerin, Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve ülkenin bölünmeyeceğini vurguladı.

SDG adını kullanan PKK/YPG'yle temaslara değinen Şara, Suriye'nin kuzeydoğusundaki krizi çözmek ve daha sonra bu grubu hükümetin silahlı kuvvetlerine katmak için müzakereler yürüttüklerini belirtti.