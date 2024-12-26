Fransız basınından Türkiye'nin yerli üretimine övgüler: Jeopolitik nüfusu daha da güçlenecek!
Türkiye'nin savunma sanayiide geliştirdiği kritik hamleler dünya basınında yer almaya devam ediyor. Fransız basını, Türkiye'nin geliştirdiği Gökçe ve Gözde Yeni Nesil Güdüm Kitleri ile jeopolitik nüfuzunu daha da güçlendireceğine dikkati çekti, 'Türkiye pazarda önemli bir oyuncu.' dedi.
Fransız haber sitesi Secret Defense'ta yayınlanan makalede, Türk Hava Kuvvetlerinin ve Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) "gelecekteki ihtiyaçlarına uygun" olarak tasarlanan TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) geliştirdiği Gökçe ve Gözde Yeni Nesil Güdüm Kitlerinden övgüyle bahsedildi.
Bu kitlerin yerli imkanlar kullanılarak tasarlandığına işaret edilen makalede, Gökçe'nin operasyonel ihtiyaçlara bağlı yöntemleri entegre etme ve hareketli hedeflere angajman konusunda "benzeri görülmemiş" bir esneklik sergilediği kaydedildi.
"TÜRKİYE DRON İHRACATINDA ÖNEMLİ BİR OYUNCU"
Makalede, Gözde'nin ise gelecek yıl Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmesi için projede önemli ilerlemeler sağlandığı ve yerli Aksungur ve Akıncı SİHA'larına entegre edilmesi halinde bu araçların operasyonel verimliliğini ve hareket menzilini önemli ölçüde artıracağı vurgulandı.
Bunun yanı sıra Türkiye'nin 35'ten fazla ülkeye dron ihracatı yaptığı ve bu pazarda "önemli bir oyuncu" haline geldiği belirtilen makalede, Baykar firmasının ürettiği Bayraktar TB2'nin küresel SİHA pazarında "öncü" hale geldiği ifade edildi.
"ETKİNLİKKLERİ KANITLANDI"
Makalede, Türkiye'nin Afrika'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya birçok ülkeye dron ihracatı yaptığının ve Türkiye'nin ürettiği bu araçların etkinliğinin kanıtlanmış olduğunun altı çizildi.