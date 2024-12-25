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2024 yılı adeta uçak kazalarıyla geçti! İşte yıl boyunca gerçekleşen korkunç kazalar!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.12.2024 17:09 Güncelleme: 25.12.2024 17:31
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2024 yılı adeta uçak kazalarıyla geçti! İşte yıl boyunca gerçekleşen korkunç kazalar!

Azerbeycan Hava Yolları'na ait uçağın Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarına düşmesinin ardından bu yıl yaşanan uçak kazaları yeniden gündem oldu. Dünya genelinde 2024'te birçok yolcu uçağı kazası yaşanırken bunlar arasında en fazla ölümün yaşandığı kaza, Brezilya'da meydana geldi.

Azerbaycan Hava Yollarına ait uçağın Kazakistan'da düşmesinin ardından bu sene dünya genelinde yaşanan yolcu uçağı kazaları gündeme geldi.

Foto: AFPFoto: AFP

Bu yıl en fazla can kaybının yaşandığı yolcu uçağı kazası Brezilya'da yaşandı.

Brezilya'nın Cascavel kentinden Guarolhus'a giden Voepass Hava Yollarına ait ATR-72 tipi yolcu uçağı, 9 Ağustos'ta Sao Paulo eyaletinin kuzeyindeki Vinhedo şehrindeki bir yerleşim yerine düştü.

Foto: AFPFoto: AFP

Kazada 58 yolcu ve 4'ü mürettebat olmak üzere 62 kişi hayatını kaybetti. Uçağın yere çakıldıktan sonra alev alması nedeniyle kimlik belirleme süreci zahmetli oldu.

Foto: AFPFoto: AFP

Brezilya Havacılık Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezinin (CENIPA) soruşturması kapsamında kayıt cihazlarının incelenmesi sonucu pilotların buzlanmayla mücadelede zorluklarla karşılaştığını doğruladı.

Uçağa yetişemeyen 10 yolcu ise şans eseri kazadan kurtulmuş oldu.

JAPONYA

Japonya'da 2 Ocak'ta başkent Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı pistinde yolcu uçağı ile sahil güvenlik uçağı çarpıştı, ardından uçaklar pistte alev aldı.

Foto: AFPFoto: AFP

Yolcu uçağındaki 379 yolcu ile mürettebat güvenli şekilde tahliye edilirken sahil güvenlik uçağındaki 6 kişiden 5'i hayatını kaybetti, pilot ise yaralı kurtuldu.

Foto: AFPFoto: AFP

Yerel basının, Japonya Ulaştırma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Haneda Havalimanı kulesinin, kazaya karışan yolcu uçağının inişine izin verdiği ve sahil güvenlik uçağına bir süre pistten uzak durma talimatında bulunduğu öne sürüldü. Kazadan yaralı kurtulan sahil güvenlik uçağı pilotu ise soruşturma kapsamında verdiği ifadede, kuleden iniş izni aldığını savundu.

ABD

ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yaptı.

Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken gövdeden parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verildi.

Foto: AFPFoto: AFP

Alaska Hava Yolları, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiğini aktardı.

"737 MAX 9" tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı bildirilirken ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), "Boeing 737 MAX 9" uçaklarının, operatörler gerekli denetimleri tamamlayana kadar uçurulmayacağını duyurdu.

Foto: AFPFoto: AFP

NEPAL

Nepal'de 24 Temmuz'da kalkışı sırasında pistte kaza yapan uçaktaki 18 kişi öldü.

Foto: AFPFoto: AFP

Başkent Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda 19 kişiyi taşıyan bir uçak, kalkışı sırasında kayarak kaza yaptı.

Foto: AFPFoto: AFP

Saurya Hava Yolu şirketine ait uçaktaki 18 kişinin cansız bedenine ulaşılırken pilot yaralı kurtuldu.

RUSYA

Rusya Savunma Bakanlığı, 24 Ocak'ta, içinde Ukraynalı esirlerin de bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından atılan roketle Belgorod bölgesinde vurulduğunu duyurdu.

Altı kişilik mürettebat, çatışmalarda esir alınmış 65 Ukraynalı asker ve onlara refakat eden 3 Rus askeri personel dahil, 74 kişinin bulunduğu uçakta, kurtulan olmadı.

Foto: AFPFoto: AFP

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ukrayna'nın uçağı ABD'ye ait "Patriot" hava savunma sistemiyle vurduğunu ve "suç" işlediğini söyledi.

RUSYA'DA NAKLİYE UÇAĞI DÜŞMÜŞTÜ

Rusya'nın İvanova bölgesinde 15 kişiyi taşıyan İL-76 tipi askeri nakliye uçağı 12 Mart'ta düştü.

Rusya Savunma Bakanlığı, İL-76 tipi askeri nakliye uçağının, motorun alev alması nedeniyle düştüğünü bildirdi.

Foto: AFPFoto: AFP

Uçaktaki 8 kişilik mürettebat ve 7 yolcu kazada yaşamını yitirdi.

Rusya'da 12 Temmuz'da "Sukhoi Superjet 100" tipi yolcu uçağı, Tretyakovo Havalimanı'ndan Vnukovo Havalimanı'na yaptığı uçuş sırasında düştü, uçakta bulunan 3 kişilik mürettebat hayatını kaybetti.

Kazanın muhtemel nedeninin bakım sırasında takılan bazı sensörlerin arızalanması olarak değerlendirildi.

Kazakistan’da yolcu uçağı düştüKazakistan’da yolcu uçağı düştü
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