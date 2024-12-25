2024 yılı adeta uçak kazalarıyla geçti! İşte yıl boyunca gerçekleşen korkunç kazalar!

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Yerel basının, Japonya Ulaştırma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Haneda Havalimanı kulesinin, kazaya karışan yolcu uçağının inişine izin verdiği ve sahil güvenlik uçağına bir süre pistten uzak durma talimatında bulunduğu öne sürüldü. Kazadan yaralı kurtulan sahil güvenlik uçağı pilotu ise soruşturma kapsamında verdiği ifadede, kuleden iniş izni aldığını savundu.

ABD

ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yaptı.

Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken gövdeden parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verildi.