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Hamas'tan ateşkes açıklaması: İsrail'in yeni şartları erteliyor

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.12.2024 17:18
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Hamas’tan ateşkes açıklaması: İsrail’in yeni şartları erteliyor

Hamas, İsrail'in geri çekilme, esirler ve yerinden edilenlerin geri dönüşüyle ilgili yeni şartlar koşması nedeniyle Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılmasının ertelendiğini duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Ateşkes ve esir takası müzakereleri Doha'da Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuyla ciddi bir şekilde devam ediyor. Hareket, sorumluluk ve esneklik gösterdi." ifadelerine yer verildi.

Hamas: İsrail'in yeni şartları Gazze'de ateşkese varılmasını erteliyor (AA)Hamas: İsrail'in yeni şartları Gazze'de ateşkese varılmasını erteliyor (AA)

"İSRAİL ŞARTLARI ZORLAŞTIYOR"

Açıklamada, "İşgalciler (İsrail), geri çekilme, ateşkes, esirler ve yerinden edilenlerin geri dönüşüyle ilgili yeni meseleler ve şartlar ortaya koydu ve bu da mevcut anlaşmaya varmayı geciktirdi." denildi.

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi de esir takası müzakereleri konusunda Hamas'ı suçladı.

Yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın müzakerelerde zorluk çıkardığı iddia edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabalarına "devam edeceği" savunuldu.

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