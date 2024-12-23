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Suriye hükümeti şekilleniyor! Yeni yönetimde bakanlık görevleri büyük ölçüde belli oldu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2024 23:05 Güncelleme: 23.12.2024 23:39
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Suriye hükümeti şekilleniyor! Yeni yönetimde bakanlık görevleri büyük ölçüde belli oldu

61 yıllık kanlı Baas ve 54 yıllık Esad döneminin sona ermesiyle birlikte Suriye'de yeni yönetimin şekillenmesi devam ediyor. Kurulan geçici hükümetin yeni lideri Ahmed Şara olmuştu. Liderin belirlenmesinin ardından çoğu bakanlık için görevlendirme yapılırken yeni bakanlıkların da ihdas edilebileceği bildirildi.

Suriye'deki geçici yönetim kaynakları, yeni yönetimdeki görev dağılımının büyük ölçüde tamamlandığını ancak ihtiyaçlara göre yeni bakanlıklar kurulup görevlendirmeler yapılabileceğini kaydetti.

Suriye'deki yeni yönetimde bakanlık görevleri büyük ölçüde belli oldu (AA)Suriye'deki yeni yönetimde bakanlık görevleri büyük ölçüde belli oldu (AA)

MEVCUT GÖREV DAĞILIMI ŞÖYLE:
"Yönetimin lideri Ahmed Şara, Başbakan Muhammed el-Beşir, Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, İçişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman, Adalet Bakanı Şadi el-Veysi, Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub el-Ömer, Sağlık Bakanı Mahir Şara, Tarım ve Sulama Bakanı Muhammed Taha el-Ahmed, Eğitim ve Öğretim Bakanı Nezir Muhammed el-Kadiri, Yerel İdareler ve Hizmetler Bakanı Muhammed Abdurrahman Muslim, Vakıflar Bakanı Husam Hac Hüseyin, Yüksek Öğretim Bakanı Abdulmunim Abdulhafız, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Basil Abdulaziz ve Kadın İşleri Ofisi Yetkilisi Aişe ed-Dibs."

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