Suriye geçici hükümetinde Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani oldu

Suriye'de Baas rejimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, geçici hükümetin Dışişleri Bakanlığı için Şeybani'nin görevlendirildiğini duyurdu.

İdlib'deki sivil idarenin Siyasi İşler Başkanlığı görevini yürüten Şeybani, yabancı hükümet ve kurum temsilcileriyle ilişkiler ile Birleşmiş Milletler kuruluşları ve uluslararası yardım kuruluşlarının çalışmalarından sorumluydu.

1987 yılında Haseke'de doğan Şeybani, ailesiyle taşındığı başkentte, 2009 yılında Şam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Şeybani, Suriye'de 2011 yılında özgürlük talebiyle rejime karşı başlayan halk hareketlerine katılarak sürecin içinde oldu.

YÜKSEK LİSANSINI TÜRKİYE'DE YAPTI

Türkiye'deki Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden 2022 yılında siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi ve 2024 yılında aynı uzmanlık alanında doktora derecesi almıştır.

Halen MBA programının son aşamasını okumaktadır.

Suriye devrimine 2011'deki başlangıcından itibaren katıldı ve tüm aşamalarına tanıklık etti. 2017'de Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin kuruluşunda yer aldı.

Kurtuluş Hükümeti'nde siyasi işler departmanını kurdu ve kuruluşundan bugüne kadar bu departmana başkanlık etti.