Fidan’ın Colani ile görüşmesi dünya basınında! Dosta güven düşmana korku! Suriye’nin geleceğinde PKK/YPG’ye yer yok!

Dünya basının Suriye'de yaşanan gelişmeleri merceğine almya devam ediyor. Yeni yönetimin lideri ululsararası aktörlerle görüşmelerini sürdürürken ABD heyetnini ardından Suudi Arabitan'dan bir heyetle de görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şera ile ortak basın toplantısında konuştu (AA)

Son olarak Türkiye'den Suriye'ye giden kritik isimlerden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ahmed eş Şera ile ziyareti, dünya basınında manşetlere taşındı.

"SURİYE'NİN GELECEĞİNDE PKK/YPG'YE YER YOK"

Dünya basınının önde gelen gazetelerinden Reuters, haberinde Türkiye'nin PKK/YPG ile mücadelesini manşete taşıdı. Fidan'ın eş Şera ile açıklamalarına yer veren Reuters, "Türk Bakan Suriye'nin geleceğinde PKK/YPG'ye yer olmadığını söyledi." dedi.

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İsrail merkezli The Jerusalem Post, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye lideri Ahmed El Şera'nın terör örgütü PKK/YPG'nin tasfiye edileceğini açıklamasından rahatsız oldu. The Jerusalem Post "Ankara, PKK/YPG'nin terör örgütü olduğuna inanıyor ve Suriye'nin kuzeyindeki Kürt gruplara operasyonlar düzenliyor. Suriye'nin yeni yöneticileri, Türkiye'yi dost zannederek Ankara'nın Suriye topraklarındaki varlığını genişletme çabalarını görmezden geliyor." ifadelerine yer verdi.

FİDAN'IN O SÖZLERİNE VURGU

Katar merkezli dünyanın önde gelen yayınlarında El Cezire, "Türkiye Dışişleri Bakanı Suriye'nin yeni lideriyle görüştü, küresel yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu" başlığıyla haberi okurlarına servis etti. El Cezire, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şam'a bulunacağı ziyarettten bahsetti.

Irak Kürditan Bölgesel Yönetimi (IKBY) merkezli rudaw gazetesi, "Türkiye Dışişleri Bakanı: Suriye'de PKK'ya yer yok" başlığıyla haberi manşete taşıdı. Fidan'ın "PKK/YPG derhal kendini feshetmeli" sözlerine vurgu yapıldı.

"TÜM SİLAHLI GRUPLAR DAĞILIP DEVLET KONTROLÜNE GİRECEK"

Washington merkezli Al Monitor ise başlığındaaPKK/YPG terör örgütlerine atıfta bulunarak "Suriye'nin yeni lideri tüm silahların 'devlet kontrolü' altına gireceğini söyledi" ifadelerini kullandı. Şera 'nın "Ülkede, ister devrimci gruplardan, ister SDG bölgesinde bulunan gruplardan olsun, devlet kontrolü dışında silah bulundurulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz." sözlerine dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şera ile ortak basın toplantısında konuştu (AA)

ISNA'DAN FİDAN'IN ÇAĞRISINA DİKKAT

İran'ın resmi haber ajansı ISNA, Fidan'ın "Ankara'da kapsayıcı bir hükümet kurulmalı" çağrısını manşetine taşıdı ve şu açıklamalarına yer verdi:

"Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Pazar günü Tahrir el Şam grubunun lideri Ebu Muhammed El Colani (Ahmed el Şera) ile yaptığı görüşmenin ardından, bu ülkenin halkının, hükümetinin ve cumhurbaşkanının önemli olduğunu vurguladı. Her zaman Şam'ın yanında olacağımı ifade eden Fidan, 'Bugün Şam'dayım çünkü bugün de sizi karanlık günlerinizde olduğu gibi yalnız bırakmayacağız. Bugün Suriye'nin istikrara kavuşması, Suriye topraklarındaki terör tehdidini ortadan kaldırması ve ekonomisini güçlendirmesi mümkün.' dedi."

"TÜRKİYE SURİYE'Yİ DESTEKLEMEYE HAZIR"

Financial Times, Fidan ve eş Şera görüşmesinin ardından yaptığı haberinde "13 yıllık iç savaş boyunca Esad karşıtı grupların en büyük destekçisi olan Türkiye, Suriye halkını savaştan sonra da desteklemeye hazır. Suriye'nin yeniden inşasına yardımcı olmaya söz veren Ankara, uluslararası toplumu Şam'daki yeni yönetimle işbirliği yapmaya çağırıyor." ifadelerini kullandı.