A Haber toplu mezarların izini sürdü! Esad’ın katliamı gün yüzüne çıktı

İnsanlar yakınlarında kalan kemik parçlarını arıyor! (Ekran görüntüsü / A Haber))

100 BİNDEN FAZLA KAYIP

Suriye devriminin başladığı yer olan Dera'da ise 12'den fazla toplu mezar bulundu. Esad, kendisine karşı ayaklanan sivillerin bir kısmını buralara gömdü. Bağdat köprüsü civarında bulunan alan ise 21. yüzyılın en büyük toplu mezarı olarak adlandırılıyor. 100 bin ila 150 bin kişinin cesedinin burada olduğu belirtiliyor. Şam'a yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Hüseyniye bölgesine ise 75 bin kişinin gömüldüğü belirtiliyor.