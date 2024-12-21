A Haber toplu mezarların izini sürdü! Esad’ın katliamı gün yüzüne çıktı
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından başkent Şam ile Dera'da toplu mezarlar ortaya çıkarıldı. Ülkede ise daha çok sayıda toplu mezarın olduğu düşünülüyor. Peki şimdiye kadar hangi toplu mezarlar ortaya çıkarıldı? İşte detaylar…
13 yıllık Suriye iç savaşında 100 binlerce kişi kayboldu. Rejimi yıkılmasıyla birlikte de Esad'ın katliamı gün yüzüne çıktı. Ülkede arama tarama faaliyetleri devam ederken, Pek çok bölgede katliamın izlerine rastlandı.
HER YERDE TOPLU MEZAR
Şam'ın Hüseyniye bölgesinde, Bağdat köprüsü bölgesinde ve Dera'nın İzraa ilçesinde toplu mezar alanları tespit edildi. Esad rejimi ardında birçok toplu mezar bıraktı. Günde bir araç yerine 4-5 araç getirildi. Geceleri iş makineleri mezar kazma işleri yaptı.
İNSANLIK DIŞI İŞKENCE
2011-2024 arasında Suriye'de rejim güçleri ülkenin birçok yerinde toplu infazlar yaptı. Özellikle Sednaya Cezaevi'nde yapılan insanlık dışı işkencelerde hayatını kaybeden insanlar bu alanlara gömüldü.
KEMİK ARIYOR
Sednaya'da yatan mahkum, "4 kişi girdik, 3 kişi çıktık. Ağabeyim işkenceden öldü. Biz de çok işkence gördük, Allah'a havale ettik. Duyduk ki burada toplu mezar bulunmuş. Belki cesedini ya da kemiklerini buluruz diye buraya geldik." dedi.
100 BİNDEN FAZLA KAYIP
Suriye devriminin başladığı yer olan Dera'da ise 12'den fazla toplu mezar bulundu. Esad, kendisine karşı ayaklanan sivillerin bir kısmını buralara gömdü. Bağdat köprüsü civarında bulunan alan ise 21. yüzyılın en büyük toplu mezarı olarak adlandırılıyor. 100 bin ila 150 bin kişinin cesedinin burada olduğu belirtiliyor. Şam'a yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Hüseyniye bölgesine ise 75 bin kişinin gömüldüğü belirtiliyor.
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