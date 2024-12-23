Siyonist medyasında Başkan Erdoğan paniği: İsrail'in hazırlanması gerekiyor
Suriye'de yaşanan gelişmeleri merceğine alan Siyonizmin medya ayağı The Jerusalem Post, Türkiye'nin Suriye'deki kazanımlarına dikkat çekerek İsrail'in endişelerini merceğe aldı. Esad'ın rejiminin çökmesinin ardından İsrail'in yeni komşusunun Türkiye olduğunu savunan gazete, 'İsrail'in de bu değişen manzaranın ortaya çıkardığı zorluklara hazırlanması gerekiyor' dedi.
Siyonizmin sözcüsü The Jerusalem Post (JP), Suriye'deki gelişmelere ilişkin analiz yayınladı.
"İsrail'in yeni bir komşusu var: Türkiye Suriye'yi ele geçiriyor" başlıklı analizde, İsrail'in Suriye'de değişen dengelerin ortaya çıkardığı zorluklara hazırlanması gerektiği ifade edildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Karabağ ve Libya'ya girdiğimiz gibi, İsrail'e de aynısını yapacağız. Yapamayacağımız hiçbri bir şey yok. Yeter ki güçlü olalım." sözlerine yer veren The Jerusalem Post, "Beşşar Esad rejiminin düşmesi ve Türkiye'nin Suriye ile ortak sınırının olmasıyla birlikte, Erdoğan'ın açıklaması - özünde İsrail'e kara harekâtı tehdidinde bulunması - rahatsız edici sonuçlar doğuruyor." dedi.
"İSRAİL İÇİN BİR UYARI NİTELİĞİNDE OLMALI"
Gazete, Türkiye'nin 2020 Dağlık Karabağ Savaşında Azerbaycan'a yaptığı yardımların yanı sıra, Türk güçlerinin Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklediği Libya iç savaşına ve 2020'de yaptığı müdahaleye de değindi. Analiz şöyle devam etti:
"Esad rejiminin bu hafta yaşadığı dramatik çöküş ve bir kısmı Türkiye tarafından yoğun şekilde desteklenen ve yönlendirilen Suriyeli muhaliflerin zaferi, İsrail'in karar vericileri için bir uyarı niteliğinde olmalı."
YPG/PKK'YA YARDIM EDİYORUZ AMA...
David Ben Basat imzalı analizde, Beşşar Esad rejimini deviren Hayat Tahrir el-Şam (HTS) ve Suriye Ulusal Ordusu'nun (SMO) YPG/PKK'nın kontrolündeki toprakları da aldığına dikkat çekildi ve şöyle denildi:
"Bu savaşlar sırasında YPG/PYD'li silahlı güçler esir alındı ve Kürtler kilit bölgelerin kontrolünü kaybetti. Siyasi özerklik hırslarına rağmen silahlı Kürtler, birçok cepheden artan askeri ve siyasi baskılarla karşı karşıya."
Suriye'deki terör örgütü temsilcilerinin çeşitli kanallar aracılığıyla İsrailli yetkililere ulaşarak yardım ve koruma talep ettiği bildirilen analizde, "Kürt toplumunu dost, Batı yanlısı bir güç olarak gören İsrail, Kürtlerin güvenliğini sağlamak için Batılı müttefiklerle perde arkasında çalışıyor." ifadeleri yer verilerek İsrail'in PKK/YPG/PYD'ye verdiği destek adeta itiraf edildi.
"TÜRKİYE DESTEKLİ GRUPLAR İSRAİL İÇİN RİSK"
Ben Basat analizinde İsrail'in de bu değişen manzaranın ortaya çıkardığı zorluklara hazırlanması gerektiğini belirtirken, Türkiye destekli güçlerin İsrail'in kuzey sınırına yakınlığının yeni riskler doğurduğunu savundu.
Aynı gazetede yayınlanan başka bir analizde de "Yeni bir Putin': Türkiye'nin Erdoğan'ı Suriye'de iktidara göz dikerken İsrail gergin bir şekilde izliyor" başlığı atıldı. Amir Bohbot imzalı analiz, İsrail'in endişe sebeplerini şöyle sıraladı:
"Katar ve Türkiye tarafından desteklenen, İsrail'e düşmanca tavır sergileyen Müslüman Kardeşler'in Sünni kolunun yükselişi, endişelere yol açtı."
SİYONİSTLERİN DE MÜTTEFİKLERİ SUYA DÜŞTÜ
Siyonist Ben Basat, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde İsrail'in müttefiki YPG/PKK'yı Suriyre topraklarından tamamen çıkarabileceğini söyleyerek, terör örgütleriniin hamisi Biden yönetiminin müdahale etmesinin beklenmediğini belirtti.