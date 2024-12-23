Siyonist medyasında Başkan Erdoğan paniği: İsrail’in hazırlanması gerekiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Karabağ ve Libya'ya girdiğimiz gibi, İsrail'e de aynısını yapacağız. Yapamayacağımız hiçbri bir şey yok. Yeter ki güçlü olalım." sözlerine yer veren The Jerusalem Post, "Beşşar Esad rejiminin düşmesi ve Türkiye'nin Suriye ile ortak sınırının olmasıyla birlikte, Erdoğan'ın açıklaması - özünde İsrail'e kara harekâtı tehdidinde bulunması - rahatsız edici sonuçlar doğuruyor." dedi.

"İSRAİL İÇİN BİR UYARI NİTELİĞİNDE OLMALI"

Gazete, Türkiye'nin 2020 Dağlık Karabağ Savaşında Azerbaycan'a yaptığı yardımların yanı sıra, Türk güçlerinin Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklediği Libya iç savaşına ve 2020'de yaptığı müdahaleye de değindi. Analiz şöyle devam etti:

"Esad rejiminin bu hafta yaşadığı dramatik çöküş ve bir kısmı Türkiye tarafından yoğun şekilde desteklenen ve yönlendirilen Suriyeli muhaliflerin zaferi, İsrail'in karar vericileri için bir uyarı niteliğinde olmalı."