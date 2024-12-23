Başkan Erdoğan-Trump temasları sonrası Atina’da panik! Suriye’de yaşananlar endişelendirdi

Suriye'de Baas rejimin devrilmesi ile ülkede yeni bir dönem başladı. Bu süreçte Türkiye sık sık adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Başkan Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözleri ABD-Türkiye ilişkileri açısından bir gelişme oldu. Bu yaşananlar sonrası Türkiye'nin Orta Doğu'da yükselen gücü ise birçok ülkede paniğe neden oldu.

ATİNA KAYGILI: YENİ JEOPOLİTİK ZORLUKLAR...

Yunanistan Suriye'deki gelişmeler ve ABD-Türkiye ilişkileri konusunda oldukça kaygılandı. Yunan gazetesi Kathimerini, bu gelişmelerin Atina'da panik oluşturduğunu ve ülke ççin "yeni jeopolitik zorluklar" oluşturduğunu kaydetti.