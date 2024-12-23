Başkan Erdoğan-Trump temasları sonrası Atina'da panik! Suriye'de yaşananlar endişelendirdi
Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından Türkiye adından bir kez daha söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Başkan Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözleri ise ABD-Türkiye ilişkileri açısından bir gelişme oldu. Bu yaşananlar sonrası Türkiye'nin Orta Doğu'da yükselen gücü ise birçok ülkede paniğe neden oldu. Yunanistan Suriye'deki gelişmeler ve ABD-Türkiye ilişkileri konusunda oldukça kaygılandı. Yunan gazetesi Kathimerini, bu gelişmelerin Atina'da panik oluşturduğunu ve ülke için 'yeni jeopolitik zorluklar' oluşturduğunu kaydetti. İşte o haberin detayları...
Suriye'de Baas rejimin devrilmesi ile ülkede yeni bir dönem başladı. Bu süreçte Türkiye sık sık adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Başkan Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözleri ABD-Türkiye ilişkileri açısından bir gelişme oldu. Bu yaşananlar sonrası Türkiye'nin Orta Doğu'da yükselen gücü ise birçok ülkede paniğe neden oldu.
ATİNA KAYGILI: YENİ JEOPOLİTİK ZORLUKLAR...
Yunanistan Suriye'deki gelişmeler ve ABD-Türkiye ilişkileri konusunda oldukça kaygılandı. Yunan gazetesi Kathimerini, bu gelişmelerin Atina'da panik oluşturduğunu ve ülke ççin "yeni jeopolitik zorluklar" oluşturduğunu kaydetti.
Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'nin rolüne değinilen analizde "Nihayetinde Beşar Esad'ın Moskova'ya kaçmasına ve Rusların İranlıları oyun dışı bırakmasına yol açan bazı operasyonların organize edilmesi ve yönetilmesinde Türkiye'nin ne ölçüde rol oynadığının açığa çıkması Atina'da endişe yarattı." denildi.
YUNAN KIBRIS İÇİN ENDİŞEDE!
Kathimerini gazetesinde yer alan analizde Türkiye'nin bir sonraki hamlesini kritik olduğu vurgulanırken "Bu oldukça korkutucu bulguya Bay Trump'ın genel tutumuna ilişkin endişeler de eklendi. Birkaç gün önce Türkiye'nin Suriye'yi "agresif bir şekilde ele geçirmesi" konusunda muğlak bir açıklama yapan Trump'ın başrolünde "çok akıllı adam" Recep Tayyip Erdoğan yer alıyordu . Tüm bu endişeler çok hızlı bir şekilde yeni gelişmeler ihtimaline dönüşmeye başladı; Ankara'nın bu kez Türkiye-Libya standartlarında bir Türkiye-Suriye mutabakatı istediğinin itirafından da anlaşıldığı gibi, bu kez Türkiye'nin deniz yetki alanları "kurbanı" Kıbrıs Cumhuriyeti." ifadeleri yer aldı.
Yunan basınında yer alan bu tür haberler Türkiye'nin yükselen gücünü ve birçok ülkede oluşturduğu paniği gözler önüne serdi.
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