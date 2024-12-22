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İsrailli fanatik örgütten Arzı-ı Mev'ud'u gerçekleştirme planı! Önce Lübnan sonra Suriye!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2024 13:51 Güncelleme: 22.12.2024 14:18
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İsrailli fanatik örgütten Arzı-ı Mev’ud’u gerçekleştirme planı! Önce Lübnan sonra Suriye!

Fanatik İsraillilerden oluşan 'Uri Tsafon' adlı örgütün, 'Lübnan'ın güneyinde yerleşim bölgeleri oluşturmak amacıyla' çadırlar kurduğu belirtildi. 'Lübnan'da ilk yerleşim konferansı'nın yapılmasının ardından kurulan örgütün hedeflerinde Lübnan'dan sonra Suriye topraklarına yerleşmek yer alıyor.

İsrail işgal güçleri, birkaç gün önce "Uri Tsafon" örgütüne bağlı Yahudilerin, Lübnan'ın güneyinde çadır kurduğunu yalanladı ancak onların sınır beldesi olan Marun er-Ras'daki "Mavi Hat"ı geçtiklerini doğruladı.

İşgal güçleri, İsraillilerin geçişinin "ciddi bir olay olduğunu ve soruşturulduğunu" iddia ederken, örgüt internet sitesinde, Lübnan'ın Marun er-Ras bölgesinde çadır kurarken askeri güçlerin yanlarında olduğunu bildirdi.

"Israel Hayom" gazetesi de 8 Aralık'ta çok sayıda İsraillinin Lübnan'ın güneyine girdiğini aktardı.

Gazeteye göre, "Uri Tsafon" örgütü, Marun er-Ras'ta bir yerleşim yeri oluşturmaya çalışırken çadırlar kurdu ve sedir ağaçları dikti. Örgüt ayrıca güneydeki çatışmalarda öldürülen asker Yehuda Dror Yahlom'un anısına bir köşe yaptı.

Israel Hayom Israel Hayom

Gazeteye konuşan Yahudiler, İsrail ordusu unsurlarıyla yaptıkları görüşme sırasında, "Mi Marom" yerleşiminin temel taşını atmak için Lübnan'a geldiklerini ifade etti.

AYNI TARİHİ YALANA SIĞINDILAR

Söz konusu İsraillilerin, geçmişte "Mi Marom" olarak anıldığı iddia edilen "Marun er-Ras'ın rahiplerin yaşadığı eski bir Yahudi beldesi olduğunu ve Lübnan'da Yahudilerin yaşadığı tüm yerlere geri döneceklerini" ileri sürdüğü bildirildi.

"Kuzeyi Uyandır" anlamına gelen "Uri Tsafon" ise internet sitesinde, 6 Yahudi ailenin Lübnan'ın güneyine gelerek buraya yerleştiği, çadır kurduğu ve sedir ağaçları diktiğini belirtti.

Israel Hayom Israel Hayom

İbranice yayın yapan "972+" dergisinin 8 Aralık tarihli haberine göre de İsrailli gruplar, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye ve Lübnan sınır bölgelerinde alanlarını genişletmeye başladı.

"LÜBNAN'IN GÜNEYİNE YERLEŞİN" KONFERANSI

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun 22 Haziran tarihli haberinde, İsraillilerin "Geçmişten Başarılı Yerleşim Modelleri ve Lübnan'ın Güneyi İçin Dersler" başlığı altında "Lübnan'da ilk yerleşim konferansını" çevrim içi gerçekleştirdiği aktarıldı. Söz konusu konferansta, "Uri Tsafon" örgütünün kurulduğu ifade edildi.

Lübnan'ın güneyinde toprakların Yahudilere ait olduğunu iddia eden bir grup fanatik Siyonist (X)Lübnan'ın güneyinde toprakların Yahudilere ait olduğunu iddia eden bir grup fanatik Siyonist (X)

İsrail'in "Makor Rishon" gazetesinin 18 Haziran 2024 tarihli haberine göre ise konferansın amacı Lübnan'ın güneyini Litani Nehri'ne kadar işgal etmek ve Yahudileri buraya yerleştirmekti.

İsrail ile Lübnan arasında yapılan ateşkes ise İsrail'in Lübnan'a karşı son saldırıları sırasında işgal ettiği Lübnan beldelerinden 60 gün içinde çekilmesini öngörüyor.

"LÜBNAN İLE İSRAİL ARASINDAKİ SINIR YAPAY"

Haaretz"e göre, konferans sanal ortamda gerçekleştirilmesine rağmen katılımcı sayısı 280 kişiyi geçmedi. Örgütün liderinin Amos Azariya olduğu belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara'nın kardeşi Ben Artzi, konferansta yaptığı konuşmada, "aşırılıkçı olmadıklarını" savunarak, "Lübnan ile İsrail arasındaki sınırların yapay olduğunu" iddia etti.

İsrail'in Lübnan ve Suriye'yi işgalinin yaklaşık yerlerini gösteren harita, koyu mavi renkle en son ilerlemeler gösteriliyor. Uydu görüntüleri, coğrafi konum ve İsrail işgal güçlerinin açıklamalarından elde edilen veriler kullanılarak oluşturulmuştur (+972 Magazine)İsrail'in Lübnan ve Suriye'yi işgalinin yaklaşık yerlerini gösteren harita, koyu mavi renkle en son ilerlemeler gösteriliyor. Uydu görüntüleri, coğrafi konum ve İsrail işgal güçlerinin açıklamalarından elde edilen veriler kullanılarak oluşturulmuştur (+972 Magazine)

İsrailli avukat Doron Nir Zvi ise, konferansta Lübnan'ın güneyindeki yerleşimin nasıl yasallaştırılabileceğini anlatarak, "Batı Şeria'da bizim için bir emsal var." ifadelerini kullandı.

DAVUT YILDIZI VE SEDİR AĞACI AYNI LOGODA

Bu arada "Uri Tsafon"un logosunda altı köşeli Davut Yıldızı içinde Lübnan sedir ağacı yer alıyor. Logonun altında ise "Yisrael Sokol adına Güney Lübnan'daki yerleşim hareketi" yazısı bulunuyor.

Örgütün internet sitesi, üyelerinin İsrail askerlerinin bulunduğu ortamda yerleşim kurmaya çalıştıklarını, çadır kurduklarını ve "Lübnan bizimdir" pankartlarını astıklarını gösteren resimlerle dolu.

Lübnan'ı vurmak üzere elinde askeri teçhizat taşıyan İsrail işgal güçlerinin bir mensubu (AA)Lübnan'ı vurmak üzere elinde askeri teçhizat taşıyan İsrail işgal güçlerinin bir mensubu (AA)

"+972" dergisi, örgütün bir üyesinin, Whatsapp'taki üyelerinin de yer aldığı bir grupta şunları söylediğini aktardı:

"SURİYE'YE DE YERLEŞMELİYİZ"

"Mümkün olduğu kadar kısa sürede çabuk istila etmeli ve yok etmeliyiz."

Dergi, örgütün başka bir üyesinin, örgütün yalnızca Lübnan'a yerleşmekle sınırlı değil, aynı zamanda Suriye'ye de yerleşmeyi planladığını ifade ettiğini paylaştı.

İsrail işgal güçleri Suriye sınırında (AA)İsrail işgal güçleri Suriye sınırında (AA)

"LÜBNAN İSRAİL'E AİT OLMALI"

Örgüt internet sitesinde, "İran'ın kötülüğüne karşı koymak ve İsrail'i nesiller boyu istikrara kavuşturmak için Lübnan'ın devlet ve halk olarak İsrail'e ait olması gerektiği" savunuluyor.

Sitede, Lübnan'ın güneyindeki istilanın da Yahudilerin kutsal kitabından ilham alınarak gerçekleştirileceği ileri sürüldü.

AMAÇ SOKOL'UN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK

Örgüt, geçen ocak ayında Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker Yisrail Sokol'un hayalini gerçekleştirmek için kurulduğunu iddia ediyor.

Sokol (24), Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine bir tapınak inşa etmeyi amaçlayan İsrail'in en aşırıcı örgütü Tapınak Tepesi'nin aktif bir üyesiydi.

Örgütün internet sitesine göre Sokol'un ailesi, Lübnan dağlarında bir yerleşim yerinin inşaatını denetleme hayali kurarken, mezarının üzerine "Seni gördüm Gazze, Lübnan sedirlerinin gölgesinde" yazdı.

"ÖRGÜTÜN PLANI GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

Haaretz siyasi analisti Anshel Pfeffer, 19 Haziran tarihli makalesinde, "Uri Tsafon"un hedefleri hakkında uyarıda bulunarak, "örgütün planının göz ardı edilmemesi gerektiğini" kaydetti.

"Yerleşimcilerin 1967'den beri işgal altında olan Batı Şeria'ya yerleşme planlarının 50 yıl önce de garip göründüğünü herkes hatırlamalı." ifadelerini kullanan Pfeffer, "Uri Tsafon"un Lübnan'ın güneyinde yerleşim kurma konusunda güçlü bir motivasyona sahip olduklarını belirterek, "Aramızda yaşıyorlar, kuzeye bakıyorlar ve Lübnan'da bir vatan hayal ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Suriye sınırında (AA)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Suriye sınırında (AA)

"Uri Tsafon" kurulmadan önce kimse Lübnan'ın güneyine yerleşimden bahsetmiyordu ancak özellikle örgüt üyelerinin İsrail Meclisi'ndeki parlamenterlerle iletişim kurmasıyla söylem değişmeye başladı.

"+972" dergisine göre bu konu, tıpkı Gazze Şeridi'ndeki yerleşimle ilgili güncel konuşmalar gibi tartışma konusu haline gelebilir.

İsrail onlarca yıldır Filistin, Suriye ve Lübnan'daki toprakları işgal ediyor ve bu topraklardan çekilmeyi ve 1967 savaşı öncesindeki sınırlarda başkenti

Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasını reddediyor.

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