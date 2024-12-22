İsrailli fanatik örgütten Arzı-ı Mev’ud’u gerçekleştirme planı! Önce Lübnan sonra Suriye!

İsrail'in Lübnan ve Suriye'yi işgalinin yaklaşık yerlerini gösteren harita, koyu mavi renkle en son ilerlemeler gösteriliyor. Uydu görüntüleri, coğrafi konum ve İsrail işgal güçlerinin açıklamalarından elde edilen veriler kullanılarak oluşturulmuştur (+972 Magazine)

İsrailli avukat Doron Nir Zvi ise, konferansta Lübnan'ın güneyindeki yerleşimin nasıl yasallaştırılabileceğini anlatarak, "Batı Şeria'da bizim için bir emsal var." ifadelerini kullandı.

DAVUT YILDIZI VE SEDİR AĞACI AYNI LOGODA

Bu arada "Uri Tsafon"un logosunda altı köşeli Davut Yıldızı içinde Lübnan sedir ağacı yer alıyor. Logonun altında ise "Yisrael Sokol adına Güney Lübnan'daki yerleşim hareketi" yazısı bulunuyor.

Örgütün internet sitesi, üyelerinin İsrail askerlerinin bulunduğu ortamda yerleşim kurmaya çalıştıklarını, çadır kurduklarını ve "Lübnan bizimdir" pankartlarını astıklarını gösteren resimlerle dolu.