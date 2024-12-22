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Sednaya'da ölenler için gıyabi cenaze töreni: Dürziler yaralarını sarmaya çalışıyor

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2024 09:10
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Sednaya’da ölenler için gıyabi cenaze töreni: Dürziler yaralarını sarmaya çalışıyor

Suriye'nin başkenti Şam'da yaşayan Dürziler, Sednaya Hapishanesi'nde öldüğü ortaya çıkan yakınları adına gıyabi cenaze töreni düzenledi.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle rejimin işkence merkezlerinden biri olarak kabul edilen Sednaya'da ele geçirilen resmi belgelerde yakınlarının bu cezaevinde öldüğünü öğrenen Dürzi grup, Cereme yerleşim bölgesinde toplandı.

Ellerinde sevdiklerinin fotoğraflarını taşıyan kalabalık, Sednaya'da ölen yakınları için gıyabi cenaze töreni düzenledi.

Suriye'de Dürziler Sednaya'da ölen yakınları için gösteri yürüyüşü düzenledi (AA)Suriye'de Dürziler Sednaya'da ölen yakınları için gösteri yürüyüşü düzenledi (AA)

Grup, aynı zamanda protesto gösterisi de yaptı.

Devrik Baas rejiminin Savunma Bakanlığına bağlı hapishanelerde on binlerce kişiye yıllarca işkence edildi.

Suriye'de Dürziler Sednaya'da ölen yakınları için gösteri yürüyüşü düzenledi (AA)Suriye'de Dürziler Sednaya'da ölen yakınları için gösteri yürüyüşü düzenledi (AA)

Bu hapishaneler arasında bulunan Şam'daki Sednaya'da rejim yetkililerince alıkonulan binlerce kişi sistematik işkenceler sonucu öldürüldü.

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