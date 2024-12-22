İsrail’den Lübnan’da yeni katliam! İhlal sayısı 284’e yükseldi

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail işgal güçleri, obüslerle bombardıman, İsrail askerlerinin ve askeri araçlarının bölgeye girmesi, tarım alanına zarar verme, evlerin havaya uçurulması, savaş uçağı ve insansız hava aracı uçurma ve bariyer kurma gibi ihlallerini Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti ile Nebatiye kentine bağlı Mercayun ve Bint Cubeyl'de gerçekleştirdi.

Nakura'da evleri havaya uçuran İsrail işgal güçleri, Lübnan ordusunun askeri noktasının yerine barikat kurdu.

İsrail savaş uçağı, Bint Cubeyl beldesi üzerinde alçak uçuş yaptı.

İsrail işgal güçlerine ait obüsler Hanin beldesini 5 kez hedef alırken, beldedeki bazı evler işgal güçleri tarafından havaya uçuruldu.

Beyrut'un Dahiye bölgesinde 2 ay süren İsrail saldırılarından geriye yüzlerce yıkık bina kaldı (AA)

Mercayun'un birçok bölgesinde de İsrail işgal güçlerine ait insansız hava araçları alçak irtifada uçtu.

İsrail işgal güçleri yaklaşık 20 askeri araç ve buldozerlerle Deyr Mimas beldesinin girişinde konuşlanırken, buldozerler burada 3 araca zarar verdi.

Beyrut'un Dahiye bölgesinde 2 ay süren İsrail saldırılarından geriye yüzlerce yıkık bina kaldı (AA)

4 BİNDEN FAZKA KİŞİ KATLEDİLDİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin 61 kişi öldü, 16 bin 661 kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.