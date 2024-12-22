Halep’te 13 yıldan sonra ilk konser: Renkli görüntülere sahne oldu

AA

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, 8 Aralık'ta başkentten kendisi ve ailesi için sığınma sağlama kararı alan Rusya'ya kaçmıştı.