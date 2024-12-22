Suriyelilerin geri dönüşünü hızlandıracak hamle! Tüm illere genelge gönderildi

Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor (AA)

YOLCU BERABERİNDEKİ EŞYA VE TAŞITLARA İLİŞKİN KOLAYLIK SAĞLANDI

Suriyelilerin geri dönüş işlemlerinde yolcu beraberi eşya ile ev eşyasına ilişkin sözlü beyan formu aranmayacak. İşlemler, söz konusu genelgede yer alan "Kolaylaştırılmış Çıkış Formu"nun düzenlenmesiyle yapılacak.

Suriye'den gelen geçici koruma statüsüne haiz kişilerin ülkelerinden getirdikleri ve noterler tarafından tescil edilen plakalı taşıtlarına ilişkin de kolaylık sağlandı. Bu kapsamda, taşıtla birlikte kesin çıkış yapılması durumunda, ilgili noterce düzenlenen kaydın kapatıldığına dair belge gümrük idaresine ibraz edilecek. Taşıtın belgelerindeki ayniyetine uygunluğunun da tespiti halinde, Taşıt Takip Programı'nda gerekli işlemler yapılarak, aracın kaydı kapatılacak ve çıkış işlemleri hızla gerçekleştirilmiş olacak.

Eğer programda söz konusu araca ilişkin herhangi bir kayıt bulunamazsa, ilgili noterce düzenlenen kaydın kapatıldığına dair belgenin gümrük idaresine ibrazı ve taşıtın belgelerindeki ayniyetine uygunluğunun tespiti halinde, ilgili programa kayıt yapılarak çıkışa müsaade edilecek.

TÜRKİYE'DE KURULAN İŞ YERLERİNİN NAKLİ İÇİN SÖZLÜ BEYAN FORMU

Genelgeyle Suriye vatandaşlarının Türkiye'de edindikleri yerli plakalı araçlarının çıkış işlemlerine yönelik de adım atıldı.

Bu kapsamda, "Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun" hükümleri çerçevesinde ilgili noterce düzenlenen kaydın kapatıldığına dair belgenin gümrük idaresine ibraz edilmesiyle "Kolaylaştırılmış Çıkış Formu" düzenlenecek. Bu kapsamda ayniyet kontrolü yapılarak ilgili programa kaydedilen taşıtın çıkış işlemleri gerçekleştirilecek.

Suriyelilerin Türkiye'de kurdukları iş yerlerinin nakline ilişkin işlemler ise Gümrük Yönetmeliği uyarınca Sözlü Beyan Formu düzenlenerek tamamlanacak.