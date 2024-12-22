İsrail’de sokaklar yangın yeri! Bibi’ye istifa çağrısı! Hükümeti devirme sözü

Ellerinde savaşın sona ermesini talep eden pankart, afiş ve dövizler taşıyan göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümet karşıtı sloganlar attı (AA)

Netanyahu liderliğindeki hükümetle hiçbir uzlaşıya varmayacaklarını ve pes etmeyeceklerini vurgulayan Lapid, "Kazanacağız. Bibi (Netanyahu) aslında güçlenmiyor. Halk onların (koalisyonun) yanında değil. Seçim yok çünkü seçimden ölümüne korkuyorlar çünkü gerçeği biliyorlar." dedi.

NETAYAHU'YA SUÇLAMA

Tel Aviv'deki ana protesto öncesi basın açıklaması yapan İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker, Netanyahu'yu Gazze'de esir takası ve ateşkese varılması için yürütülen müzakereleri baltalamakla suçladı.

Netanyahu'nun siyasi menfaatleri için Gazze'ye saldırıları sürdürdüğünü ve esir takası anlaşmasına yanaşmadığını savunan Zangauker, "Savaşı sonlandırmak ne bir engel ne de bir bedel. Tüm esirleri geri getirmek için savaşı sonlandırmak hedeftir." diye konuştu.