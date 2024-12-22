Donald Trump Panama Kanalı’nı geri istiyor: Tam bir soygun yapıyorlar

Donald Trump (AA)

"PANAMA KANALI'NI GERİ VERİN"

Kanal'ın "yanlış ellere geçmesine izin vermeyeceklerini" aktaran Trump, "Eğer bu cömert jestin hem ahlaki hem de yasal ilkelerine uyulmazsa, o zaman Panama Kanalı'nın bize tam olarak ve hiçbir itiraz olmaksızın geri verilmesini talep edeceğiz." yorumunda bulundu.

Panama Kanalı Yönetimi'ne göre ABD, 2023'te Panama Kanalı aracılığıyla yaklaşık 125,6 milyon uzun ton yük ihraç etti.