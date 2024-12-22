Almanya’yı kana bulayan saldırganın profili ezber bozdu! İslam karşıtı Siyonizm destekçisi

Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla düzenlenen, 5 kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin yaralandığı saldırının hemen ardından olayla ilgili gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Abdulmohsen'nin İslam karşıtı, aşırı sağ ve siyonizm destekçisi olduğu anlaşıldı.

Alman basınının saldırganla ilgili paylaştığı bilgilerde, 50 yaşındaki şüpheli Abdulmohsen'nin 2006'dan beri Almanya'da yaşadığı ve süresiz oturum izninin bulunduğu, Bernburg kentinde hekim olarak çalıştığı ve sosyal medya hesaplarında "Almanya'da İslam'ın yükselişinden endişe ettiğini gösteren" paylaşımlar yaptığı belirtildi.

SÖZDE BÜYÜK İSRAİL HARİTASI PAYLAŞIMI

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine ve Avrupa'daki İslam karşıtı diğer aşırı sağ oluşumlara destek veren sosyal medya paylaşımlarında da bulunan şüphelinin, kısmen Türkiye topraklarını da kapsayan sözde büyük İsrail haritasını paylaşması da dikkati çekti.

Almanya'yı kana bulayan katil kıskıvrak yakalandı (X)

Saldırganın Aralık 2023'te paylaştığı X mesajında ise Alman devletini, Suudi Arabistanlı mültecilere zulmetmekle suçladığı ve "Sizi temin ederim ki intikam yüzde 100 gelecektir. Hayatıma mal olsa bile." tehdidinde bulunduğu, devamında "Bunun bedelini Almanya ödemek zorunda kalacak. Çok büyük bir bedel." ifadelerine yer verdiği belirtiliyor.

Şüphelinin mayıstaki paylaşımında da "Cidden bu yıl ölmeyi bekliyorum. Sebep: Ne pahasına olursa olsun adaleti sağlayacağım. Alman yetkililer adalete giden tüm barışçıl yolları engelliyor." ifadesini kullandığı ve aynı dönemdeki Arapça paylaşımında da benzer şekilde "Sizi temin ederim ki Almanya savaş istiyorsa bunu yapacağız. Almanya bizi öldürmek isterse onları katlederiz, ölürüz ya da gururla hapse gireriz. Bütün barışçıl yolları tükettiğimiz için polisten, emniyetten, savcılıktan, yargıdan, İçişleri Bakanlığından yeni suçlarla karşılaştık. Barışın onlara hiçbir faydası yok." şeklinde tehditte bulunduğu kaydediliyor.

Suudi Arabistan’dan Almanya’ya iltica eden Şii kökenli Taleb Al Abdulmohsen (AFP)

Alman basını, ayrıca şüphelinin Hristiyanlara ve Müslümanlara hakaret içerikli sosyal medya paylaşımlarında bulunduğu, İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve diğer saldırılarını övdüğü ve Suudi Arabistan tarafından iadesi talep edilmesine rağmen bu ülkeye geri gönderilmediği bilgisine yer verdi.

NETANYAHU'YA ÖVGÜ İSRAİL İŞGALİNE DESTEK

X hesabında İsrail'i neden çok sevdiğini detaylı şekilde anlatmak istediğini belirten paylaşımlar yapan şüphelinin Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Gazze'de işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar sebebiyle hakkında tutuklama emri çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya övgüde bulunması ve sözde büyük İsrail projesine destek vermesi dikkati çekti.

Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde dün Noel pazarına araçla yapılan saldırıda aralarında 9 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 200'den fazla kişi yaralanmıştı (EPA)

Zanlının X hesabından ekimdeki Arapça paylaşımında İsrail'in Filistin toprakları olan Gazze ve Batı Şeria'ya ilaveten Lübnan'ı da işgal ve ilhakına destek vermek üzere Arapları sokaklara çıkmaya davet ettiği görülüyor.

Saldırıdan günler önce, 8 Aralık'ta Netanyahu'nun Suriye ile ilgili X mesajını paylaşan şüpheli, "Suriye'nin bir kısmı, İsrail'e dahil olacak kadar şanslı." yorumunda bulundu.

İSRAİL ASKERLERİNE DESTEK MESAJI

Saldırganın Gazze'de LGBT flamasıyla poz veren eş cinsel işgalci İsrail askerinin paylaşımına da destek mesajı göndermesi dikkati çekiyor.

İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi saldırgan, ocak ayındaki paylaşımında ise "Filistinli kadınları tebrik ediyorum. Netanyahu, Filistin topraklarını İsrail'e ilhak edecek. Artık babalarınız sizi başörtüsü takmaya zorlayamayacak." ifadelerini kullandı.

Almanya'daki AfD başta olmak üzere Avrupa'daki İslam karşıtı, ırkçı ve aşırı sağ hareketlere destek veren çok sayıda paylaşımda bulunan şüphelinin X hesabının birçok aşırı sağcı lider tarafından da takip edildiği görülüyor.

"MERKEL ÖLDÜRÜLMEYİ HAK EDİYOR"

Almanya'ya Müslüman sığınmacıları kabul ettiği için eski Alman Şansölyesi Angela Merkel'e yönelik nefret içerikli paylaşımlar da yapan şüpheli, aşırı sağcı X hesabının Merkel'in kalan ömrünü hapiste tamamlaması yönündeki çağrısını paylaşarak "Kesinlikle katılıyorum. Almanya'da ölüm cezası olmadığı için Merkel, Avrupa'yı İslamlaştırmaya dönük gizli projesi nedeniyle hayatının geri kalanını hapiste geçirmelidir ama eğer ölüm cezası geri getirilirse öldürülmeyi hak ediyor." yorumunda bulundu.

Olayın ardından Noel pazarı kapatılırken, insanlardan şehir merkezini terk etmeleri istenmişti (AA)

"TARİHTEKİ EN ŞİDDETLİ İSLAM KARŞITI KİŞİYİM"

Saldırgan, Magdeburg'un güneyindeki küçük bir kasaba olan Bernburg'da doktor olarak çalışıyordu.

Abdulmohsen, 2006 yılında Suudi Arabistan'da cezalandırılmaktan korktuğunu belirterek Almanya'ya iltica etti.

Haberlerde, saldırganın Noel pazarında en az 400 metre boyunca BMW marka bir aracı kalabalığın üzerine sürdüğü ifade edilmişti (AA)

Saldırganın, 2017 yılında bir Alman gazetesine verdiği röportajda kendisini "tarihteki en şiddetli İslam karşıtı kişi" olarak tanıttığı ortaya çıktı.

SUUDİ YETKİLİLER DEFALARCA UYARMIŞ

CNN'e bilgi veren iki kaynak, Suudi yetkililerin daha önce de Alman mevkidaşlarını şüpheli saldırgan konusunda birkaç kez uyardığını söyledi.

Kaynaklardan biri, ilk uyarının 2007 yılında geldiğini ve Suudi yetkililerin saldırganın çeşitli türlerde radikal görüşler dile getirdiği yönündeki endişelerini aktardığını dile getirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, olay yerinde ziyarette bulunurken (AA)

UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLISI ÇIKTI

Psikiyatri doktoru olan saldırganın olay sırasında uyuşturucu kullandığı da tespit edildi.

Vücudundan alınan örneklerde yedi ayrı uyuşturucu madde bulunan Abdulmohsen'in saldırıyı uzun süredir planladığı düşünülüyor.

45 BİNDEN FAZLA TAKİPÇİSİ VAR

Saldırganın sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımlar da ilgi çekici.

Olayın gerçekleştiği Noel pazarının karşısındaki Aziz Johannis Kilisesi'nin önündeki alanda, vatandaşlar tarafından mum yakıldı, çiçekler bırakıldı (AA)

45 binden fazla takipçili bir hesaba sahip olan saldırgan, kendi internet sitesinde de siyasi yazılar yazdığı ortaya çıktı.

"KESİN OLAN FAİLİN İSLAMOFOBİK OLDUĞUDUR"

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Magdeburg kentinde yaptığı açıklamada, saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan kişinin İslam karşıtı olduğunu belirterek, "Kesin olarak söyleyebileceğimiz şey, failin İslamofobik olduğudur." ifadesini kullandı.

Diğer tüm konularda soruşturmanın devam ettiğini bildiren Faeser, saldırgan hakkında önceden uyarıların yapılıp yapılmadığının soruşturma makamlarını ilgilendiren bir konu olduğunu ifade etti.