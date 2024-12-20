Başkan Erdoğan’dan Trump’ın övgü dolu sözlerine yanıt: Aramızda gerçekten bir sıkıntı yok

D-8 Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a giden Başkan Erdoğan, diplomasi temaslarının ardından yurda döndü. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın gündeminde, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın kendisi hakkında yaptığı övgü dolu sözler vardı. Muhalefetin, Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin diplomasidaki başarısına vurgu yapan Trump sözleri karşısında takındığı "hazımsız" tavır için de Erdoğan dikkat çeken ifadeler kullandı.

SORU: Amerika'nın seçilmiş Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Suriye ve Türkiye ve sizinle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sizinle ilgili övgü dolu sözleri var. Sizin için 'Çok akıllı bir adam, çok güçlü, çok çetin, iyi anlaştığım biri' diyor. Bu konularda, bu söyledikleriyle ilgili ne diyeceksiniz? Suriye ile ilgili de 'Suriye'de olacakların anahtarı Türkiye'dir' diyor. 'Suriye'de ilerleyen güçlerin arkasında Türkiye var' diyor. 'Ve ben bundan rahatsız değilim' diyor. Bu konuda ne diyeceksiniz?

MUHALEFETİN "TRUMP'IN ÖVGÜ DOLU SÖZLERİ" HAZIMSIZLIĞI: ASLINDA ONLAR DA FARKINDALAR

Sayın Trump'ın sözleri kendisinin ve önümüzdeki aylarda oluşturacağı yönetiminin Türkiye'ye bakışını özetliyor. Türkiye'nin gücünün ve etkinliğinin bizdeki muhalefet dışında herkes farkında. Aslında onlar da bazı şeylerin farkındalar ancak gerçekleri konuşmaya dilleri alışkın olmadığı için çarpıtıyorlar.

"TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİ GÜCÜ ULUSLARARASI GÜNDEM KONUSU"

Türkiye'nin diplomaside artan gücünü uluslararası düşünce kuruluşlarından medyaya varıncaya kadar herkes yazıp çiziyor. Biz de gücümüzün ve etkinliğimizin farkındayız. Bu gücün kaynağı olan milletimize yaraşır biçimde hizmet etmenin derdindeyiz. Geçenlerde de söylediğim gibi Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Bizim topraklarımızı korumak, ülkemizi kalkındırmak, köklerimize tutunarak ileriye adımlar atmak gibi bir gayemiz var. Bunun yanında dostlarımızın, kardeşlerimizin yanında durma sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz.

"TÜRK BEKLENENDİR SÖZÜ ÖYLESİNE KURULMUŞ BİR CÜMLE DEĞİLDİR"

Şam'da büyükelçiliğimizi yeniden faaliyete geçirdik, orada adımızı gören Suriyeli kardeşlerimizin hissiyatlarına bir bakın. Türk beklenendir, sözü öylesine kurulmuş bir cümle değildir. Türkiye'nin gönül sınırları fiziki sınırlarının çok ötesindedir. Gittiğimiz her ülkede, ayak bastığımız her coğrafyada, bunu gördük. Sayın Trump da aslında bir durum tespiti yaparak ülkemizin gücü ve etkinliğinin altını çiziyor. Doğru söze ne denir? Tespitler yerinde. Aramızda herhangi bir sıkıntı gerçekten yok. Şu an itibariyle kendisi seçildiği andan itibaren görüşmelerimizi yaptık. Sayın Trump pragmatik bir siyasetçi. Kendi ülkesine ve müttefiklerine maliyet üreten politikaları değiştirme vizyonuna sahip. Devir-tesliminden sonra yine herhalde biz de ilk tebriğimizi yapar, gündemimizde bulunan konuları samimiyetle ele almaya başlarız.