Irak’a kaçan rejim askerlerine iade şoku!

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre Irak Güvenlik Medya Ağı Sözcüsü Mikdad Miri, konuya dair açıklama yaptı.



Miri, Irak'a kaçan devrik Esed rejimi askerlerinin Suriye'ye iadesine bugün başlanacağını belirtti.



İade işlemlerinin Irak'taki ilgili makamlar tarafından başlatılacağını aktaran Miri, sürecin Suriye tarafı ile koordineli yürütüleceğini ifade etti.

2 BİN 100 ASKER İLÇEYE SIĞINMIŞTI

Irak'ın Suriye sınırındaki Anbar vilayetine bağlı Rutba ilçesi Kaymakamı İmat el-Duleymi yaptığı açıklamada, Suriye ordusuna mensup 2 bin 100 askerin ilçeye sığındığını bildirmişti.

Söz konusu askerlerin durumuyla ilgili bilgi veren el-Duleymi, askerlerin Rutba ilçesine 70 kilometre mesafedeki Marsanat Havaalanı'na yerleştirildiğini ifade etmişti.



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