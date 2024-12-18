Şam Havalimanı uzun sürenin ardından açılıyor: İlk uçuş Halep’e

Suriye'de uzun süredir süren çatışmalar nedeniyle kapalı olan Şam Uluslararası Havalimanı, yıllar sonra bugün yeniden kapılarını açıyor.

KADEMELİ OLARAK FAALİYETLER BAŞLAYACAK

Muhaliflerin başkent Şam'a ilerleyişi sırasında güvenlik gerekçesiyle hizmete kapatılan havalimanı, yapılan açıklamalara göre kademeli olarak faaliyete başlayacak.

Şam Havalimanı uluslararası uçuşlara hazırlanıyor (AA)

ÜLKENİN YENİDEN TOPARLAMASINA KATKI SAĞLAYACAK

Yetkililer, ilk uçuşun başkent Şam'dan Halep'e düzenleneceğini ifade ederken, iç hat seferleriyle başlayacak operasyonların ilerleyen dönemde uluslararası uçuşları da kapsayacak şekilde genişletileceğini duyurdu.Havalimanının açılmasının sadece ulaşım açısından değil, aynı zamanda ülkenin yeniden inşası ve ekonomik toparlanması için de önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Şam Havalimanı yıllar sonra yeniden açılıyor (AA)

TİCARİ HAREKETLİLİK BEKLENTİSİ

Havalimanında gerekli onarımlar ve güvenlik önlemlerinin tamamlandığı, böylece yolcuların seyahatlerini rahat ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceği belirtildi. Şam Uluslararası Havalimanı'nın, özellikle bölgedeki diplomatik ve ticari hareketliliği yeniden canlandırması bekleniyor.

Suriye halkı için havalimanının açılması, yıllardır süren çatışmaların gölgesinde kaybedilen birçok fırsatın yeniden kazanılacağı bir umut ışığı olarak görülüyor.