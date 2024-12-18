Şam Havalimanı uzun sürenin ardından açılıyor: İlk uçuş Halep'e
Suriye'de çatışmalar nedeniyle uzun süredir kapalı olan Şam Uluslararası Havalimanı, bugün kademeli olarak yeniden açılıyor. İlk uçuş Şam'dan Halep'e düzenlenecek ve ilerleyen dönemde uluslararası uçuşlar da başlayacak. Yetkililer, havalimanının açılmasının ulaşımın yanı sıra ülkenin ekonomik toparlanması ve yeniden inşası için önemli bir adım olduğunu vurguluyor. İşte detaylar...
Suriye'de uzun süredir süren çatışmalar nedeniyle kapalı olan Şam Uluslararası Havalimanı, yıllar sonra bugün yeniden kapılarını açıyor.
KADEMELİ OLARAK FAALİYETLER BAŞLAYACAK
Muhaliflerin başkent Şam'a ilerleyişi sırasında güvenlik gerekçesiyle hizmete kapatılan havalimanı, yapılan açıklamalara göre kademeli olarak faaliyete başlayacak.
ÜLKENİN YENİDEN TOPARLAMASINA KATKI SAĞLAYACAK
Yetkililer, ilk uçuşun başkent Şam'dan Halep'e düzenleneceğini ifade ederken, iç hat seferleriyle başlayacak operasyonların ilerleyen dönemde uluslararası uçuşları da kapsayacak şekilde genişletileceğini duyurdu.Havalimanının açılmasının sadece ulaşım açısından değil, aynı zamanda ülkenin yeniden inşası ve ekonomik toparlanması için de önemli bir adım olduğu vurgulandı.
TİCARİ HAREKETLİLİK BEKLENTİSİ
Havalimanında gerekli onarımlar ve güvenlik önlemlerinin tamamlandığı, böylece yolcuların seyahatlerini rahat ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceği belirtildi. Şam Uluslararası Havalimanı'nın, özellikle bölgedeki diplomatik ve ticari hareketliliği yeniden canlandırması bekleniyor.
Suriye halkı için havalimanının açılması, yıllardır süren çatışmaların gölgesinde kaybedilen birçok fırsatın yeniden kazanılacağı bir umut ışığı olarak görülüyor.