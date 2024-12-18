ABD Savunma Bakanlığı’ndan Suriye açıklaması: Türkiye ile iletişim hatlarını açık tutmayı sürdürüyoruz

Pentagon: Suriye'deki durumla ilgili Türkiye ile iletişim hatlarını açık tutmayı sürdürüyoruz (AA)

Ryder, ABD'nin bölgedeki pozisyonu veya DEAŞ'ı yenme misyonuna nasıl yaklaştığı konusunda duyuracak herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, "DEAŞ ve SDG ile ilgili zorluklar konusunda Türk mevkidaşlarımızla ve bölgedeki diğerleriyle görüşüyoruz." dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın yeniden canlanmamasında bölgedeki herkesin çıkarı olduğunu kaydeden Ryder, bu konuda PKK/YPG unsurlarının "önemli bir ortak olmaya devam ettiğini" savundu.



Ryder, Türkiye'nin sınırına yakın Aynularab (Kobani) bölgesinde terör örgütü PKK/YPG unsurlarının diğer taraflarla ateşkes görüşmeleri yapmasına ilişkin ABD'nin tutumuyla ilgili bir soru üzerine de sadece bu konudaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.