İrlanda Başbakanı Simon Harris İsrail'e nefret kustu: İrlanda'yı kimse susturamaz
İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, ülkesinin İsrail tarafından susturulamayacağını belirtti. Gazze'de yapılan katliama değinen Harris, 'Orada ölen, sakat kalan, acı çeken çocuklar olduğunu biliyoruz' dedi.
Harris, İsrail'in Dublin Büyükelçiliği'ni kapatacağını duyurmasının ardından Dun Laoghaire'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun büyükelçiliği kapatma kararının "dikkat dağıtma diplomasisi" olduğunu söyleyen Harris, şu ifadeleri kullandı:
"Neyin kınanması gerektiğini düşünüyorum biliyor musunuz? Çocukları öldürmek, bence bu kınanacak bir şey. Neyin kınanması gerektiğini düşünüyorum biliyor musunuz? Gazze'de gördüğümüz sivil ölümlerinin boyutu. Neyin kınanması gerektiğini düşünüyorum biliyor musunuz? İnsanların açlığa terk edilmesi ve insani yardımın akmaması."
Harris, gazetecilerin İrlanda'nın tutumunu sorması üzerine, "Bugün burada hepiniz İrlanda'nın tutumunu soruyorsunuz. Peki İsrail'in eylemleri? Netanyahu'nun Gazze'deki masum çocuklara yaptıklarına ne demeli? Bu bir yıkım diplomasisidir." dedi.
İsrail'in bu kararı almasının son derece üzücü olduğunu vurgulayan Harris, bu şekilde olmamasını tercih ettiğini dile getirdi.
Öte yandan, Başbakan Harris, İsrail'le diplomatik temasları sürdüreceklerine işaret ederek, "Ancak, kimse İrlanda'yı susturamayacak." diye konuştu.
"ÖLEN, SAKAT KALAN, ACI ÇEKEN ÇOCUKLAR OLDUĞUNU BİLİYORUZ"
İrlanda Başbakanı, ülkesinin insan haklarına değer verdiğinin ve uluslararası hukuka saygı duyduğunun altını çizerek, uluslararası hukukun tutarlı şekilde uygulanmasını beklediklerini kaydetti.
Harris, ifade özgürlüğüne inandığını ve insanların görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduklarını, buna karşın, alternatif bir dizi gerçeğe sahip olma hakları olmadığını söyledi.
Orta Doğu ve Gazze'de yaşananların son derece ciddi ve İrlanda'nın bu konuya ilişkin pozisyonunun ilk günden beri net olduğunu aktaran Harris, 7 Ekim saldırısını kınadıklarını ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi.
BAŞBAKAN HARRİS SÖZLERİNİ ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ:
"Buna karşın, ölen, sakat kalan ve Gazze'ye girip görmeden dünyanın öğrenemeyeceği şekilde acı çeken masum çocuklar olduğunu biliyoruz. Sadece gönderilmeyen değil, aslında daha da kötüye giden insani yardımlardan bahsediyorum. Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarının raporları, durumun son zamanlarda iyileşmek bir yana önemli ölçüde kötüleştiğini gösteriyor."
İSRAİL DUBLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ KAPATMA KARARI ALMIŞTI
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, 15 Aralık'ta İrlanda'nın, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açılan "soykırım" davasına müdahil olma kararının ardından Dublin'deki büyükelçiliklerini kapatacaklarını duyurmuştu.
Saar, İrlanda'nın Tel Aviv ile ilişkilerinde "tüm kırmızı çizgileri aştığını" öne sürmüştü. Dublin yönetimi, mayısta Norveç ve İspanya'yla birlikte Filistin devletini tanıma kararı da almıştı.
İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail'in, Dublin Büyükelçiliği'ni kapatma kararını eleştirerek, Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini kapatmayı planlamadıklarını bildirmişti.
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