Rusya'da korkunç kaza! Yük trenine çarpan yolcu treni raydan çıktı | Yaralılar var
Rusya'nın Murmansk bölgesinde, yolcu treni, yük trenine çarpması sonucu raydan çıktı. Trende toplam 326 yolcunun bulunduğu kaydedilirken kazada, yaralıların olduğu bildirildi.
Rusya Demiryolları şirketinden yapılan açıklamada, St. Petersburg'a giden yolcu treninin, Murmansk'ta yük treniyle çarpıştığı belirtildi.
TRENDE TOPLAM 326 YOLCU VARDI
Bazı vagonların kaza nedeniyle raydan çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, trende toplam 326 yolcunun bulunduğu kaydedildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada ise kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
YARALILAR VAR
Rus haber ajansları, kazada bazı yolcuların yaralandığını vurguladı.