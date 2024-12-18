18 Aralık 2024, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri Rusya'da korkunç kaza! Yük trenine çarpan yolcu treni raydan çıktı | Yaralılar var

Rusya'da korkunç kaza! Yük trenine çarpan yolcu treni raydan çıktı | Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.12.2024 18:35 Güncelleme: 18.12.2024 18:35
ABONE OL
Rusya’da korkunç kaza! Yük trenine çarpan yolcu treni raydan çıktı | Yaralılar var

Rusya'nın Murmansk bölgesinde, yolcu treni, yük trenine çarpması sonucu raydan çıktı. Trende toplam 326 yolcunun bulunduğu kaydedilirken kazada, yaralıların olduğu bildirildi.

Rusya Demiryolları şirketinden yapılan açıklamada, St. Petersburg'a giden yolcu treninin, Murmansk'ta yük treniyle çarpıştığı belirtildi.

TRENDE TOPLAM 326 YOLCU VARDI
Bazı vagonların kaza nedeniyle raydan çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, trende toplam 326 yolcunun bulunduğu kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada ise kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

YARALILAR VAR
Rus haber ajansları, kazada bazı yolcuların yaralandığını vurguladı.

Zincirleme trafik kazasıZincirleme trafik kazası ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI
Feci kaza! Otomobil bina kirişinde asılı kaldıFeci kaza! Otomobil bina kirişinde asılı kaldı FECİ KAZA! OTOMOBİL BİNA KİRİŞİNDE ASILI KALDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör