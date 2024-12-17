Suriye’de korkunç keşif! Esad rejiminin karanlık izleri: 12’den fazla toplu mezar bulundu

Çöken Baas rejiminin ardından Dera'da toplu mezar keşfedildi. (AA)

CESET KALINTILARI BULUNDU

Şam'ın dışındaki Bağdat Köprüsü bölgesinde bulunan ve devrik Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarlığı görüntüledi.

Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülke genelindeki arama tarama faaliyetleri kapsamında toplu mezarlar ortaya çıkarılıyor. Şam'ın dışındaki Bağdat Köprüsü bölgesinde ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarlık, AA ekiplerince görüntülendi.

Mezarlığa Sednaya Hapishanesi dahil çeşitli cezaevlerindeki şartlar ve işkenceler nedeniyle hayatını kaybedenlerin gömüldüğü anlaşılıyor.

Üst üste defnedilen cesetler için açılan uzun ve derin çukurların yer aldığı görüntülerde hapishane kodları ve ölen kişilerin isimlerinin yazılı olduğu sanılan çuvallar bulundu.

Mezarlardan çıkarılan çuvalların içinin ceset kalıntılarıyla dolu olduğu görüldü. Çukurlardan birinden içi ceset kalıntılarıyla dolu 8 çuval çıkarıldı.

Toplu mezar kazıları, Dera'da devam ediyor. (AA)

"ESAD KASABININ ÜRÜNLERİ BU İŞLER"

Görüntüleri A Haber'de yorumlatan askeri stratejist Eray Güçlüer, "İnsani bir dram yaşanıyor. İçimizi acıtacak, insanlığın vicdanını kanatacak bir sürü toplu mezar çıkacak. Esad ve Esad'ın yanındaki kasapların ürünüdür bu işler." dedi.

Askeri stratejist Eray Güçlüer yaşananları A Haber'de yorumladı (A Haber ekran görüntüsü)

Eray Güçlüer sözlerini şöyle sürdürdü:

Esad bir gün uluslararası hukuk karşısında hesap verecek. Sadece Esad da değil onunla birlikte Rusya'ya kaçan kasaplar da bu görüntülerin hesabını verecek. Rejime böylesine destek olanlar da mutlaka hesap vermelidir. Bu süreçler bir an önce başlatılmalıdır. BM'nin raporlarına göre; 2011 yılından şu ana kadar 1 milyondan fazla insanın öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Üzülüyorum ama bu görüntüler sadece başlangıç olacak. Daha çok böyle toplu mezarlar göreceğiz. Kadın ve çocuk, genç ve yaşlı bu insanların hepsi katledildi. Bunların hepsinin cenazeleri kemikleri bulunacak. Suriye bir özgürlük ve mutluluk yeri gibi görünse de aslında ciddi bir dram var. Daha uzun süre Suriye'de bunlar yaşanacak.