Suriye'de korkunç keşif! Esad rejiminin karanlık izleri: 12'den fazla toplu mezar bulundu
Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde devrik Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait ceset kalıntıları bulundu. Baas rejiminin çöküşü sonrası yapılan kazılarla, İzraa ilçesinde 12'den fazla toplu mezar tespit edildi. İş makineleriyle yürütülen kazılarda şu ana kadar 31 ceset çıkarıldı ve sayının artması bekleniyor. Görüntüleri A Haber’de yorumlayan askeri stratejist Eray Güçlüer, “İnsani bir dram yaşanıyor. Esad ve Esad’ın yanındaki kasapların ürünüdür bu işler.” ifadelerini kullandı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel o noktadan detayları aktardı.
Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde, devrik lider Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan 12'den fazla toplu mezar tespit edildiği duyuruldu.
TOPLU MEZARLAR ORTAYA ÇIKIYOR
Çöken Baas rejiminin ardından ülke genelinde arama tarama faaliyetleri kapsamında toplu mezarlar ortaya çıkarılıyor. Dera'da kazı çalışmalarını yürüten ve Baas rejiminin devrilmesinde etkili olan muhalif gruplar tarafından yapılan açıklamada, Dera'ya bağlı İzraa ilçesinde toplu mezar tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, iş makineleriyle yapılan çalışmalarda şu ana kadar 31 cesedin bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Bölgede 12'den fazla toplu mezarın bulunduğu belirtilirken, tespit edilen ceset sayısının artabileceği değerlendiriliyor.
Toplu mezar bölgesine ilişkin paylaşılan görsellerde, kazı çalışmalarının iş makineleri ve vatandaşların katılımıyla sürdüğü görülüyor.
CESET KALINTILARI BULUNDU
Şam'ın dışındaki Bağdat Köprüsü bölgesinde bulunan ve devrik Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarlığı görüntüledi.
Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülke genelindeki arama tarama faaliyetleri kapsamında toplu mezarlar ortaya çıkarılıyor. Şam'ın dışındaki Bağdat Köprüsü bölgesinde ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarlık, AA ekiplerince görüntülendi.
Mezarlığa Sednaya Hapishanesi dahil çeşitli cezaevlerindeki şartlar ve işkenceler nedeniyle hayatını kaybedenlerin gömüldüğü anlaşılıyor.
Üst üste defnedilen cesetler için açılan uzun ve derin çukurların yer aldığı görüntülerde hapishane kodları ve ölen kişilerin isimlerinin yazılı olduğu sanılan çuvallar bulundu.
Mezarlardan çıkarılan çuvalların içinin ceset kalıntılarıyla dolu olduğu görüldü. Çukurlardan birinden içi ceset kalıntılarıyla dolu 8 çuval çıkarıldı.
"ESAD KASABININ ÜRÜNLERİ BU İŞLER"
Görüntüleri A Haber'de yorumlatan askeri stratejist Eray Güçlüer, "İnsani bir dram yaşanıyor. İçimizi acıtacak, insanlığın vicdanını kanatacak bir sürü toplu mezar çıkacak. Esad ve Esad'ın yanındaki kasapların ürünüdür bu işler." dedi.
Eray Güçlüer sözlerini şöyle sürdürdü:
Esad bir gün uluslararası hukuk karşısında hesap verecek. Sadece Esad da değil onunla birlikte Rusya'ya kaçan kasaplar da bu görüntülerin hesabını verecek. Rejime böylesine destek olanlar da mutlaka hesap vermelidir. Bu süreçler bir an önce başlatılmalıdır. BM'nin raporlarına göre; 2011 yılından şu ana kadar 1 milyondan fazla insanın öldürüldüğü tahmin ediliyor.
Üzülüyorum ama bu görüntüler sadece başlangıç olacak. Daha çok böyle toplu mezarlar göreceğiz. Kadın ve çocuk, genç ve yaşlı bu insanların hepsi katledildi. Bunların hepsinin cenazeleri kemikleri bulunacak. Suriye bir özgürlük ve mutluluk yeri gibi görünse de aslında ciddi bir dram var. Daha uzun süre Suriye'de bunlar yaşanacak.
Bunların sebebi şu anda Moskova'da keyfine bakan Esad'dır. Lüks villalarda para harcıyorlar. İran ve Rusya'da bu katliamlara destek ve ortak olmuştur. İsrail ilk olarak Baas rejiminin istihbarat binasını vurmuştur. Burada hedef kirli ittifakın belgelerini yok etmek içindir. Bu katliama sadece Esad değil emperyalist güçlerin tamamı ortaktır. Emperyal güçlerin bir ülkeye girdiği zaman ne yaptıkları ortadır. Çok ibretlik ve tarihi bir olaydır. Bu katliamları gerçekleştiren alçakların peşine mutlaka düşülmelidir.
NE OLMUŞTU?
Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.
Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.
Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı. Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlenmişti.