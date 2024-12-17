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YPG'de derin endişe: Türkler yakında operasyon yapacak! Trump'a sayfalarca mektup

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2024 10:30 Güncelleme: 17.12.2024 11:01
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YPG’de derin endişe: Türkler yakında operasyon yapacak! Trump’a sayfalarca mektup

Suriye'de Esad rejiminin düşmesiyle savunmasız kalan YPG/PYD terör örgütü, bölgeden temizlenmeye devam ederken PYD'nin sözde sorumlularından İlham Ahmed'in ABD başkanı olmaya hazırlanan Donald Trump'a pazartesi günü mektup yazdığı ortaya çıktı. Terörist elebaşılarından Ahmen, mektupta Trump'tan yardım dilenirken Türkiye'nin yakın zamanda operasyon yapabileceği endişelerini dile getirerek 'Yetişin yoksa sonumuz felaket olacak.' dedi. Beyaz Saray'dan 'Anahtar Türkiye' açıklaması gelirken ABD basınının yayınladığı mektubun detaylarına ahaber.com.tr ekibi ulaştı. İşte detaylar...

Suriye'de sözde DEAŞ'la mücadele için bölgede varlığını sürdürmeye çalışan ABD destekli ve PKK'nın Suriye uzantısı YPG, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kobani'ye operasyon yapacağını iddia ederek endişelerini dile getirdi.

Uluslararası terör örgütleri listelerinde "terör örgütü" olduğu tescillenen PKK'nın Suriye'de faaliyet gösteren uzantısı PYD'nin sözde sorumlularından İlham Ahmed, pazartesi günü Başkan seçilen Donald Trump'a, Türkiye'nin askeri bir operasyon düzenlemesinin muhtemel göründüğünü belirtti.

Terör elebaşlarından Ahmed, Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sınır ötesine asker göndermemesi konusunda baskı yapmasını istedi.

"SONUMUZ FELAKET OLACAK"

Ahmed, ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) tarafından görüntülenen bir mektupta Trump'a, Türkiye'nin amacının "Trump göreve başlamadan önce topraklarımız üzerinde fiili bir kontrol kurmak ve sizi topraklarımızın yöneticileri olarak onlarla etkileşime girmeye zorlamak" olduğunu yazdı ve ABD'den şöyle yardım diledi:

PKK/KCK mensubu birçok terörist özellikle Suriye krizinin başlamasının ardından PYD saflarına kaydırıldı ve KCK tarafından PYD’nin silahlı faaliyetlerini yürütmek için görevlendirildi. İçişleeri Bakanlığı'nın yayınladığı rapora göre İlham Ahmed de PKK/KCK'dan PYD saflarına geçen terörist elebaşlarından biri (Arşiv) PKK/KCK mensubu birçok terörist özellikle Suriye krizinin başlamasının ardından PYD saflarına kaydırıldı ve KCK tarafından PYD’nin silahlı faaliyetlerini yürütmek için görevlendirildi. İçişleeri Bakanlığı'nın yayınladığı rapora göre İlham Ahmed de PKK/KCK'dan PYD saflarına geçen terörist elebaşlarından biri (Arşiv)

"Türkiye operasyonlarına devam ederse, sonuçları felaket olacaktır."

WSJ'nin haberine göre Şam'da Esad'ın düşüşü, YPG'yi, Biden yönetiminin görevden ayrılmasından haftalar önce savunmasız bir konumda bıraktı.

Terör sözcücü, YPG'nin şu anda şehrin doğusunda ve batısında "önemli askeri yığınaklar" gördüğünü söyledi.

"YAKIN ÖLÜM VE YIKIM KORKUSU YAŞIYORUZ"

Ahmed, Trump'a yazdığı mektupta, "Sınırın diğer tarafından Türk güçlerinin toplandığını görebiliyoruz ve silahlı güçlerimiz sürekli olarak yakın ölüm ve yıkım korkusuyla yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kuzeyinde Kobani'de YPG/PYD terör örgütüne mensup teröristler (Arşiv)Suriye'nin kuzeyinde Kobani'de YPG/PYD terör örgütüne mensup teröristler (Arşiv)

Trump, 20 Ocak'a kadar Başkan Biden'ın yerini almayacak olsa da Ahmed, başkan seçilen kişiyi Erdoğan'ı planlanan herhangi bir operasyonu durdurmaya ikna etmek için "diplomasideki benzersiz yaklaşımını" kullanmaya çağırdı.

"TERK ETMEYECEĞİNİZE SÖZ VERMİŞTİNİZ"

Trump ile daha önce yaptığı bir toplantıya atıfta bulunarak, o zamanki başkanın "Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG/PYD'yi terk etmeyeceğine" söz verdiğini hatırlattı.

2005-2010 Yılları arasında PYD başkanlığı yapan Fuat Ömer (K) Barazani Muhammed PKK/KCK üst yönetimi ile birlikte (Arşiv) 2005-2010 Yılları arasında PYD başkanlığı yapan Fuat Ömer (K) Barazani Muhammed PKK/KCK üst yönetimi ile birlikte (Arşiv)

Ahmed, "Bu felaketi önleme gücüne sahip olduğunuza inanıyoruz." dedi ve mektubunda terör örgütünü barış elçisi olarak gösterip aklayarak son verdi:

"Kararlı liderliğiniz bu istilayı durdurabilir ve barış ve güvenlik mücadelesinde kararlı müttefikler olarak duranların onurunu ve güvenliğini koruyabilir."

PYD elebaşlarından İlham Ahmed henüz PKK üyesi iken konuşma yapıyor (Arşiv) PYD elebaşlarından İlham Ahmed henüz PKK üyesi iken konuşma yapıyor (Arşiv)

BEYAZ SARAY: ANAHTAR TÜRKİYE

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla yaptığı basın brifinginde, Suriye'deki son durumu değerlendirdi.

Kirby, bir basın mensubunun, "Seçilmiş Başkan (Donald) Trump'ın, Suriye'nin anahtarının Türkiye'nin elinde olduğu yönündeki" ifadelerini hatırlatarak, yönetimin bu konudaki yaklaşımının ne olduğu sorusuna cevap verdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby (Reuters)Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby (Reuters)

ABD'li danışman, "Son 14 yıldır olduğu gibi, Suriye'de sonuç ne olursa olsun Türklerin burada önemli bir oyuncu olduğuna şüphe yok." dedi.

"TÜRKLERİN MEŞRU ENDİŞELERİ VAR SUÇLAYAMAZSINIZ"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın tam da bu sebeple Türkiye'ye gittiğini ve burada Suriye ile ilgili tüm konuları ele aldığını belirten Kirby, Suriye'deki PKK/YPG tehdidine ilişkin, "Geçmişte de söylediğim gibi, (Türkiye'nin) teröristlerle ilgili meşru endişeleri var. Suriye sınırında bir terör tehdidi var ve Türk vatandaşları oradaki terörist faaliyetlerin kurbanı oldular, bu tehditten endişe duydukları için Türkleri suçlayamazsınız." değerlendirmesini yaptı.

YPG/PYD teröristleri, yemin töreninde (Arşiv) YPG/PYD teröristleri, yemin töreninde (Arşiv)

İLHAM AHMED KİMDİR?

1998 yılında PKK terör örgütüne katılan İlham Ahmed, örgütün Suriye yapılanmasına katılmadan önce Kandil alanında PJAK yönetiminde faaliyet göstermiştir. TEV-DEM Yürütme Konseyi üyesi olan İlham Ahmed, Suriye'de silahlı kanat sorumlusu PKK/ KCK mensubu Şahin Cilo (K) Mustafa Abdi Bin Halil'in yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

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