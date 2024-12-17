YPG’de derin endişe: Türkler yakında operasyon yapacak! Trump’a sayfalarca mektup

Suriye'nin kuzeyinde Kobani'de YPG/PYD terör örgütüne mensup teröristler (Arşiv)

Trump, 20 Ocak'a kadar Başkan Biden'ın yerini almayacak olsa da Ahmed, başkan seçilen kişiyi Erdoğan'ı planlanan herhangi bir operasyonu durdurmaya ikna etmek için "diplomasideki benzersiz yaklaşımını" kullanmaya çağırdı.

"TERK ETMEYECEĞİNİZE SÖZ VERMİŞTİNİZ"

Trump ile daha önce yaptığı bir toplantıya atıfta bulunarak, o zamanki başkanın "Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG/PYD'yi terk etmeyeceğine" söz verdiğini hatırlattı.