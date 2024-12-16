Esad rejiminin karanlık yüzü! Binlerce kişinin gömüldüğü toplu mezarlar bulundu

Suriye'de, Esad rejiminin yıllarca süren zulmü ve işkenceleri, giderek daha fazla toplu mezarın ortaya çıkmasıyla gün yüzüne çıkıyor.

REJİM TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN BİNLERCE KİŞİ GÖMÜLDÜ

Başkent Şam'ın Hüsniye bölgesinde, binlerce kişinin gömüldüğü düşünülen bir toplu mezar alanı keşfedildi. Havadan çekilen görüntülerde, geniş çukurlar dikkat çekerken, bu alanın toplu mezar olarak kullanıldığı ve cesetlerin üst üste gömüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Yerel kaynaklar, bu alanda, rejim tarafından öldürüldüğü tahmin edilen ve kaybolan binlerce kişinin gömüldüğünü belirtiyor.