Esad rejiminin karanlık yüzü! Binlerce kişinin gömüldüğü toplu mezarlar bulundu
Esad rejiminin yıllarca süren zulmü ve işkenceleri, Suriye'de giderek daha fazla toplu mezarın ortaya çıkmasıyla gün yüzüne çıkıyor. Şam'ın Hüsniye bölgesinde, 75 bin kişinin gömüldüğü düşünülen toplu mezar alanı keşfedildi. Mezarlıkta, rejim tarafından öldürüldüğü tahmin edilen binlerce Suriyeli'nin cesetleri yer alıyor. Birçok kişi, kaybolan yakınlarının izini sürmek için bölgeye gelmiş durumda. Bu toplu mezarlar, Esad rejiminin işlediği savaş suçlarının somut delilleri olarak tarihe geçecek. İşte detaylar...
Suriye'de, Esad rejiminin yıllarca süren zulmü ve işkenceleri, giderek daha fazla toplu mezarın ortaya çıkmasıyla gün yüzüne çıkıyor.
REJİM TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN BİNLERCE KİŞİ GÖMÜLDÜ
Başkent Şam'ın Hüsniye bölgesinde, binlerce kişinin gömüldüğü düşünülen bir toplu mezar alanı keşfedildi. Havadan çekilen görüntülerde, geniş çukurlar dikkat çekerken, bu alanın toplu mezar olarak kullanıldığı ve cesetlerin üst üste gömüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Yerel kaynaklar, bu alanda, rejim tarafından öldürüldüğü tahmin edilen ve kaybolan binlerce kişinin gömüldüğünü belirtiyor.
KEMİK PARÇALARI BULUNDU
Şam'a 20 kilometre mesafedeki Hüsniye bölgesinde yapılan incelemeler, burada yapılan katliamları ortaya çıkarıyor. Bazı çukurlar kapatılırken, bazılarının hâlâ açık olduğu ve bu alanların yaklaşık 75 bin kişinin gömüldüğü belirtiliyor. Çukurların etrafında kemik parçaları, eski kıyafetler ve ayakkabılar bulundu.
GECE GÜNDÜZ CESET TAŞIDILAR
Toplu mezarların bulunduğu bölgedeki mezarlık bekçisi Halil, her seferinde yaklaşık 150 ceset getirildiğini ve gömüldüğünü anlatarak, mezara cesetlerin taşınmasının başta gündüz, sonra ise gece vakitlerinde yapıldığını ifade etti.
Halil, bölgedeki çukurlara her hafta bir ya da iki kez ceset gömüldüğünü belirtiyor.
İŞKENCELERDE HAYATINI KAYBETTİ
Şamlı Mazhar Arakusi, ağabeyinin 2014'te gece yarısı evlerinden alınıp götürülmesinin ardından kaybolduğunu ve işkenceden hayatını kaybettiğini belirterek, bu toplu mezar sayesinde belki bir iz bulabileceklerini umarak alana geldiğini ifade etti.