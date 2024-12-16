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Esad rejiminin karanlık yüzü! Binlerce kişinin gömüldüğü toplu mezarlar bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.12.2024 07:42 Güncelleme: 16.12.2024 07:56
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Esad rejiminin karanlık yüzü! Binlerce kişinin gömüldüğü toplu mezarlar bulundu

Esad rejiminin yıllarca süren zulmü ve işkenceleri, Suriye'de giderek daha fazla toplu mezarın ortaya çıkmasıyla gün yüzüne çıkıyor. Şam'ın Hüsniye bölgesinde, 75 bin kişinin gömüldüğü düşünülen toplu mezar alanı keşfedildi. Mezarlıkta, rejim tarafından öldürüldüğü tahmin edilen binlerce Suriyeli'nin cesetleri yer alıyor. Birçok kişi, kaybolan yakınlarının izini sürmek için bölgeye gelmiş durumda. Bu toplu mezarlar, Esad rejiminin işlediği savaş suçlarının somut delilleri olarak tarihe geçecek. İşte detaylar...

Suriye'de, Esad rejiminin yıllarca süren zulmü ve işkenceleri, giderek daha fazla toplu mezarın ortaya çıkmasıyla gün yüzüne çıkıyor.

TOPLU MEZAR BULUNDU! KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER

REJİM TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN BİNLERCE KİŞİ GÖMÜLDÜ

Başkent Şam'ın Hüsniye bölgesinde, binlerce kişinin gömüldüğü düşünülen bir toplu mezar alanı keşfedildi. Havadan çekilen görüntülerde, geniş çukurlar dikkat çekerken, bu alanın toplu mezar olarak kullanıldığı ve cesetlerin üst üste gömüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Yerel kaynaklar, bu alanda, rejim tarafından öldürüldüğü tahmin edilen ve kaybolan binlerce kişinin gömüldüğünü belirtiyor.

Bulunan bu mezarlar, binlerce kaybolan Suriyelinin acı sonunu simgeliyor.Bulunan bu mezarlar, binlerce kaybolan Suriyelinin acı sonunu simgeliyor.

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Şam'a 20 kilometre mesafedeki Hüsniye bölgesinde yapılan incelemeler, burada yapılan katliamları ortaya çıkarıyor. Bazı çukurlar kapatılırken, bazılarının hâlâ açık olduğu ve bu alanların yaklaşık 75 bin kişinin gömüldüğü belirtiliyor. Çukurların etrafında kemik parçaları, eski kıyafetler ve ayakkabılar bulundu.

Toplu mezarların etrafındaki kemikler, savaşın masumlar üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne seriyor.Toplu mezarların etrafındaki kemikler, savaşın masumlar üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne seriyor.

GECE GÜNDÜZ CESET TAŞIDILAR

Toplu mezarların bulunduğu bölgedeki mezarlık bekçisi Halil, her seferinde yaklaşık 150 ceset getirildiğini ve gömüldüğünü anlatarak, mezara cesetlerin taşınmasının başta gündüz, sonra ise gece vakitlerinde yapıldığını ifade etti.

Halil, bölgedeki çukurlara her hafta bir ya da iki kez ceset gömüldüğünü belirtiyor.

Bu mezarlar, Esad rejiminin zalimce uygulamalarını ve insanlık suçlarını hatırlatan acı bir miras bırakıyor.Bu mezarlar, Esad rejiminin zalimce uygulamalarını ve insanlık suçlarını hatırlatan acı bir miras bırakıyor.

İŞKENCELERDE HAYATINI KAYBETTİ

Şamlı Mazhar Arakusi, ağabeyinin 2014'te gece yarısı evlerinden alınıp götürülmesinin ardından kaybolduğunu ve işkenceden hayatını kaybettiğini belirterek, bu toplu mezar sayesinde belki bir iz bulabileceklerini umarak alana geldiğini ifade etti.

Gömülen yüzlerce ceset, Esad rejiminin suçlarının boyutlarını gözler önüne seriyor.Gömülen yüzlerce ceset, Esad rejiminin suçlarının boyutlarını gözler önüne seriyor.

DEHŞET VERİCİ İZLER

Esad rejiminin yıllarca süren işkenceleri ve katliamları, toplu mezarların ortaya çıkmasıyla yeniden gündeme geliyor ve Suriye'deki iç savaşın dehşet verici izlerini gözler önüne seriyor.

Şam’da toplu mezar bulunduŞam’da toplu mezar bulundu ŞAM'DA TOPLU MEZAR BULUNDU

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