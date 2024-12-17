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Gündem: Gazze'de ateşkes! Netanyahu Kahire'ye gidiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2024 17:23 Güncelleme: 17.12.2024 17:25
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Gündem: Gazze’de ateşkes! Netanyahu Kahire’ye gidiyor

Son dakika... Katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yarın Kahire'ye ateşkes görüşmeleri için gideceği öğrenildi.

Son dakika... Katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yarın Kahire'ye ateşkes görüşmeleri için gideceği öğrenildi.

Reuters haber ajansının bu öğleden sonra (Salı) bildirdiğine göre, bugün duruşmasındaki ifadesi "olağanüstü koşullar" nedeniyle iptal edilen Başbakan Binyamin Netanyahu, şimdi Mısır'ın başkenti Kahire'ye doğru yola çıkıyor. Ayrıntıları bilen kaynaklara göre ziyaret, önümüzdeki günlerde imzalanabileceğini söyledikleri anlaşmaya yönelik yoğun müzakerelerin gölgesinde gerçekleşiyor.

Ayrıntılar geliyor...

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