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Ankara'da Suriye masası! AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Türkiye'ye geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2024 09:28 Güncelleme: 17.12.2024 09:29
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Ankara’da Suriye masası! AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Türkiye’ye geliyor

Başkan Recep Tayip Erdoğan bugün AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Ankara'da kabul edecek. Kritik görüşmede Suriye'deki son durum başta olmak üzere birçok başlığın ele alınması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

KRİTİK SURİYE GÖRÜŞMESİ

ANKARA'DA SURİYE MASASI

Von der Leyen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek, gündem Suriye olacak.

AB Komisyonu Başkanı Leyen "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve azınlıklar korunmalıdır" açıklamasını yapmıştı ve Suriye'deki gelişmelerin bölge ve ötesi için ne anlama geldiğini ele alma amacıyla Başkan Erdoğan'la bir araya geleceğini belirtmişti.

Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i ile kabul edecek (AA)Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i ile kabul edecek (AA)

BİRÇOK BAŞLIK GÜNDEMDE

Başkan Erdoğan-Leyen görüşmesinde Suriyelilerin geri dönüşü, ülkenin yeniden ayağa kalması için yapılacak yardımlar, Suriye'deki durumun bölgeye etkileri gibi birçok başlığın ele alınması bekleniyor.

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