Ankara'da Suriye masası! AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Türkiye'ye geliyor
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başkan Recep Tayip Erdoğan bugün AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Ankara'da kabul edecek. Kritik görüşmede Suriye'deki son durum başta olmak üzere birçok başlığın ele alınması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
ANKARA'DA SURİYE MASASI
Von der Leyen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek, gündem Suriye olacak.
AB Komisyonu Başkanı Leyen "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve azınlıklar korunmalıdır" açıklamasını yapmıştı ve Suriye'deki gelişmelerin bölge ve ötesi için ne anlama geldiğini ele alma amacıyla Başkan Erdoğan'la bir araya geleceğini belirtmişti.