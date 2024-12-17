Ankara’da Suriye masası! AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Türkiye’ye geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

ANKARA'DA SURİYE MASASI

Von der Leyen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek, gündem Suriye olacak.

AB Komisyonu Başkanı Leyen "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve azınlıklar korunmalıdır" açıklamasını yapmıştı ve Suriye'deki gelişmelerin bölge ve ötesi için ne anlama geldiğini ele alma amacıyla Başkan Erdoğan'la bir araya geleceğini belirtmişti.