AFAD ekipleri Sednaya Hapishanesi’nde! 120 personel aramaya başladı

Tarihi hapishanede savaş suçlarına dair araştırmalar sürüyor (AA)

"KAPSAMLI BİR TARAMA YAPILACAK"

Türkiye'nin Şam Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Sednaya Hapishanesi'nde incelemelerde bulundu.

Daha sonra basın mensuplarına konuşan Türkiye'nin Şam Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, ziyaretin ve yapılan çalışmaların önemine değindi. Hapishanenin geçmişinin malum olduğunu, çok büyük cinayetlerin işlendiğini, bunların bir kısmının tespit edilebildiğini, bir kısmının ise tespit edilemediğini belirtti. Köroğlu, AFAD'ın kendi cihazlarıyla yapacağı araştırmaların sadece hapishane içinde değil, hapishanenin alanı ve çevresinde kapsamlı şekilde gerçekleştirileceğini vurguladı.