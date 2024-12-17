AFAD ekipleri Sednaya Hapishanesi'nde! 120 personel aramaya başladı
Suriye'den büyük işkencelerin yaşandığı Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için gönderilen AFAD ekipleri bölgede arama çalışmalarına başladı. Türkiye hapishanede tutulan kişiler için harekete geçerken AFAD Başkanı Okay Memiş, 'Burada yer radarı, akustik dinleme cihazı gibi ekipmanlarımızla arama çalışmaları yapacağız.' ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Şam'daki Sednaya Hapishanesi'nde başlattığı arama kurtarma çalışmaları, 120 personel, 43 araç ve 4 arama köpeğiyle sürüyor.
AFAD'dan yapılan açıklamada, AFAD Başkanı Okay Memiş başkanlığında Hatay'dan hareket eden ekiplerin Şam'da bulunan Sednaya Hapishanesi'ne ulaştığı hatırlatıldı.
Şam Büyükelçiliği koordinasyonunda yerel otoritelerin talebi üzerine başlayan çalışmalarda 120 personel, 4 arama köpeği ve 43 aracın görev aldığı kaydedildi.
Açıklamada, "Uzman ekiplerimizin büyük bir titizlikle yürüttüğü çalışmalarda, duvar arkası görüntüleme cihazı, yer radarı, sismik akustik dinleme cihazı gibi tüm teknik imkan ve ekipmanlar kullanılıyor. İnsani yardımdan, arama kurtarmaya tüm ihtiyaçlarında Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde." denildi.
"KAPSAMLI BİR TARAMA YAPILACAK"
Türkiye'nin Şam Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Sednaya Hapishanesi'nde incelemelerde bulundu.
Daha sonra basın mensuplarına konuşan Türkiye'nin Şam Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, ziyaretin ve yapılan çalışmaların önemine değindi. Hapishanenin geçmişinin malum olduğunu, çok büyük cinayetlerin işlendiğini, bunların bir kısmının tespit edilebildiğini, bir kısmının ise tespit edilemediğini belirtti. Köroğlu, AFAD'ın kendi cihazlarıyla yapacağı araştırmaların sadece hapishane içinde değil, hapishanenin alanı ve çevresinde kapsamlı şekilde gerçekleştirileceğini vurguladı.
"TÜRKİYE ESKİDEN BERİ ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR"
Bu çalışmaların sonucunu bütün dünyanın takip ettiğini söyleyen Köroğlu, savaş suçlarını işleyenlerin hukuki yollarla nasıl cezalandırılacağı konusunda Türkiye'nin eskiden beri çalışmalar yürüttüğünü ancak bunun için tespitlerin gerekli olduğunun altını çizdi.
"ÇOK SAYIDA ALANDA DESTEK VERİLECEK"
AFAD'ın çok kısa sürede bölgeye intikal ettiğini ifade eden Köroğlu, bu ziyaretin yalnızca bu olayla sınırlı olmadığını, Suriye'nin birçok alanda ihtiyaç duyduğu yardım ve destek konusunda Türkiye'nin tüm kurumlarıyla burada olacağını belirtti. Son olarak, elçilik olarak Suriye'nin yeniden kalkınması ve ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacaklarını söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MasterChef'te ilk ceketi kim kazandı? 2024 MasterChef yarışmasının ilk 6'ya kalan ilk ismi belli oldu!
- KPSS 2024/2 Tercih Kılavuzu: 50,55,60, 65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma atanırım?
- Almanya erken seçim ne zaman, hangi tarihte olacak? 2025 Almanya erken seçim takvimi...
- Bilinçaltınız sağlığınızı nasıl etkiliyor? Plasebo ve nosebo etkisi nedir?
- Asgari ücrete %35 zam! İşçiye 2025 maaş formülleri sıralandı: En düşük 20.570 TL
- Emekliye yeni maaş tablosu oluştu: 4 milyon SSK, BAĞ-KUR'luya 2025'te en düşük 15.000 TL! Seyyanen, refah payı ekiyle...
- Bugün okul var mı, yok mu? 17 Aralık hangi illerde okullar tatil ilan edildi? Valilik-MEB son dakika açıklaması...
- 17 Aralık Hava Durumu Raporu | Meteoroloji il il haritayı oluşturdu: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara...
- ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 112. Dönem ÖGG soru ve cevapları yayımlandı mı?
- Salça küflenmesine son! Bu basit yöntemlerle aylarca taze kalıyor
- Her zaman zeki görünen ve etkileyici 5 burç
- Her gün 1 kaşık tüketildiğinde bakın ne oluyor? Vücuda etkileri şaşırtıyor