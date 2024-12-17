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AFAD ekipleri Sednaya Hapishanesi'nde! 120 personel aramaya başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2024 10:21 Güncelleme: 17.12.2024 10:26
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AFAD ekipleri Sednaya Hapishanesi’nde! 120 personel aramaya başladı

Suriye'den büyük işkencelerin yaşandığı Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için gönderilen AFAD ekipleri bölgede arama çalışmalarına başladı. Türkiye hapishanede tutulan kişiler için harekete geçerken AFAD Başkanı Okay Memiş, 'Burada yer radarı, akustik dinleme cihazı gibi ekipmanlarımızla arama çalışmaları yapacağız.' ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Şam'daki Sednaya Hapishanesi'nde başlattığı arama kurtarma çalışmaları, 120 personel, 43 araç ve 4 arama köpeğiyle sürüyor.

AFAD ekiplerinin hapishane çevresinde araştırma çalışmaları (AA)AFAD ekiplerinin hapishane çevresinde araştırma çalışmaları (AA)

AFAD'dan yapılan açıklamada, AFAD Başkanı Okay Memiş başkanlığında Hatay'dan hareket eden ekiplerin Şam'da bulunan Sednaya Hapishanesi'ne ulaştığı hatırlatıldı.

Şam Büyükelçiliği koordinasyonunda yerel otoritelerin talebi üzerine başlayan çalışmalarda 120 personel, 4 arama köpeği ve 43 aracın görev aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Uzman ekiplerimizin büyük bir titizlikle yürüttüğü çalışmalarda, duvar arkası görüntüleme cihazı, yer radarı, sismik akustik dinleme cihazı gibi tüm teknik imkan ve ekipmanlar kullanılıyor. İnsani yardımdan, arama kurtarmaya tüm ihtiyaçlarında Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde." denildi.

Tarihi hapishanede savaş suçlarına dair araştırmalar sürüyor (AA)Tarihi hapishanede savaş suçlarına dair araştırmalar sürüyor (AA)

"KAPSAMLI BİR TARAMA YAPILACAK"

Türkiye'nin Şam Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Sednaya Hapishanesi'nde incelemelerde bulundu.

Daha sonra basın mensuplarına konuşan Türkiye'nin Şam Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, ziyaretin ve yapılan çalışmaların önemine değindi. Hapishanenin geçmişinin malum olduğunu, çok büyük cinayetlerin işlendiğini, bunların bir kısmının tespit edilebildiğini, bir kısmının ise tespit edilemediğini belirtti. Köroğlu, AFAD'ın kendi cihazlarıyla yapacağı araştırmaların sadece hapishane içinde değil, hapishanenin alanı ve çevresinde kapsamlı şekilde gerçekleştirileceğini vurguladı.

AFAD ekipleri bölgeye hızlı bir şekilde intikal etti (AA)AFAD ekipleri bölgeye hızlı bir şekilde intikal etti (AA)

"TÜRKİYE ESKİDEN BERİ ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR"

Bu çalışmaların sonucunu bütün dünyanın takip ettiğini söyleyen Köroğlu, savaş suçlarını işleyenlerin hukuki yollarla nasıl cezalandırılacağı konusunda Türkiye'nin eskiden beri çalışmalar yürüttüğünü ancak bunun için tespitlerin gerekli olduğunun altını çizdi.

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"ÇOK SAYIDA ALANDA DESTEK VERİLECEK"

AFAD'ın çok kısa sürede bölgeye intikal ettiğini ifade eden Köroğlu, bu ziyaretin yalnızca bu olayla sınırlı olmadığını, Suriye'nin birçok alanda ihtiyaç duyduğu yardım ve destek konusunda Türkiye'nin tüm kurumlarıyla burada olacağını belirtti. Son olarak, elçilik olarak Suriye'nin yeniden kalkınması ve ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacaklarını söyledi.

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