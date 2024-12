Suriyeli mültecilerden Türkiye’ye büyük teşekkür: Başka hiçbir ülke yapmadı

Yeni dönemle birlikte Suriyelilerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri devam ediyor. Türkiye'de uzun yıllar yaşayan insanların hayalleriyse memleketlerine dönüp sıcak bir yuva ve iş sahibi olmak.

Eve dönme hazırlığı yapan Suriyeli mültecilerin sevinci (İHA)



"11 YIL SONRA AİLEMİ GÖRMEM BANA YETECEK, ÜLKEMİZİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

Türkiye'de 11 yıl yaşayan Suriyeli Samir Amra da dönerci dükkanı açma hayaliyle ülkesine dönüyor. Ailesini görecek olmanın mutluluğunu yaşayan Amra, "14 yıl sonra savaş bitince ülkeme dönüyorum. Beşar Esad dönemi bitti. Türkiye'den Allah razı olsun. Bizde ve sizde iyi veya kötü insanlar var ama savaş bitti ülkemize dönüyoruz. 2013 yılında Türkiye'ye geldim ve 11 yıl sonra dönüyorum. 11 yıl sonra ailemi görmem bana yetecek, ülkemizi yeniden inşa edeceğiz. Ülkemiz yıkıldı ama biz yeniden inşa edeceğiz. Bir yıl sonra Suriye bin kat daha güzel olacak göreceksiniz. Humus'a gidiyorum. Mesleğim dönercilik Humus'a gidip durumlara göre dönerci dükkanı açmayı düşünüyorum" dedi.





"TÜRKİYE BİZİM YANIMIZDA OLDUĞUNDA SURİYE DAHA İYİ OLACAK"

Suriye'de Esad'ın yıkılmasıyla birlikte savaşın sona ermesinin mutluluğunu yaşayan İlyas Hüseyin, "Allah'ıma bin şükür Esad düştü ve gitti. Ben ve ailem herkes gibi Suriye gideceğiz. Türkiye bizim için her şeyi yaptı. Onlardan Allah razı olsun. Yemin ediyorum ki Türkiye'den çok memnun oldum. Başka ülkeler hiçbir şey yapmadı sadece Türkiye her şeyi yaptı. Türkiye, Suriye'yi bırakmayacak ve yanında olacak. Suriye'de yeni hükümet gelecek. Suriye ile Türkiye her zaman kardeş olacak. Türkiye bizim yanımızda olduğunda Suriye daha iyi olacak. 10 yıl sonra İdlib'e gidiyorum. Çok mutluyum. Benim vatanımda Esad gitti ve savaş bitti. Bu yüzden çok mutluyum" ifadelerini kullandı.