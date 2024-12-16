Suriye’de eğitim yeniden başladı: Çok sayıda öğrenci sıralarına geri döndü

Suriye'de Beşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından bir hafta içinde okullar yeniden açıldı, bu gelişme normalleşmenin bir işareti olarak değerlendirildi.

Ancak, belirsizlik ortamı nedeniyle bazı aileler çocuklarını okula göndermekten kaçındı. Şam'daki bir erkek lisesinin avlusunda öğrenciler, okul sekreteri Raed Nasır'ın yeni yönetim tarafından kabul edilen bayrağı asmasını alkışladı.

Raed Nasır, "Her şey yolunda. Öğrencilerin güvenli şekilde okula dönmesi için okulu gerekli hizmetlerle donatmak için birkaç gün çalıştık" diyerek, Cevdet el Haşimi okulunun zarar görmediğini ekledi. Bir sınıfta ise, öğrenciler yeni bayrağı duvara asarak, yeniden başlayan okul hayatına olan bağlılıklarını gösterdiler.