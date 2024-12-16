Gazzeli Halid dede şehadete yürüdü "Ruhunun ruhu" Rim'e kavuştu!
Orta Doğu kasabı İsrail, Gazze Şeridi'nde başlattığı soykırımı aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Siyonist güçler, Gazze Şeridi'nde son olarak Nuseyrat Mülteci Kampı'na ölüm yağdırırken katladilen torunu için 'Ruhumun ruhu' sözleriyle akıllara kazınan Halid dedeyi de şehit etti. Halid dede ismiyle tanınan ve direnişin sombolü olan Halid Nebhan, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden torunu Rim'e gözlerinin içini öperek ve 'Ruhumun ruhu' sözleriyle veda etmişti.
Pazartesi günü, İsrail işgal ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonrasında, "Ruhumun Ruhu" tabiriyle tanınan Filistinli Şeyh Halid Nebhan şehit düştü.
Gelişmeyi Filistin merkezli "Quds News Network" isimli haber ajansı duyurdu.
Konuya ilişkin servis edilen haberde "Gazze'ye yönelik saldırıların ilk ayında İsrail tarafından öldürülen torunu Rim'in yasını tutan ve ona "ruhumun ruhu" diyen Şeyh Halid Nebhan, bu sabah Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampında düzenlenen topçu saldırısında öldürüldü." ifadelerine yer verildi.
"KALBİM İKİ GÖZÜM" DİYE SESLENİRDİ
Nebhan, "İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki evimizi bombalaması sonucu üzerimize düşen molozlarla uyandık. Yüreğim parçalandı. Uyuyorum uyanıyorum gözlerim yaş dolu. Rim'le aynı evde yaşıyorduk. Her gün onunla oyunlar oynardım. Sadece ona canımın canı demezdim. Kalbim, iki gözüm diye hitap ederdim. Onu çok özlüyorum." sözleriyle torununa olan özlemini ifade etmişti.
İsrail saldırılarında kaybettiği torunu için "Ruhumun ruhu" ifadesini kullanan Halid dede, Gazzeliler için uluslararası bir yardım seferberliği başlatmış, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği aracılığıyla, tüm dünyayı bu seferberliğe katılmaya davet etmişti.
"VEREN DE ALAN DA ALLAH'TIR"
Gazze'deki İsrail saldırılarında bacağından yaralanarak ampute edilen bir Filistinli kızı teselli eden Halid Nebhan "Olsun. Bacağın senden önce cennete gitti. Ahirette bir nur olarak sana gelecek. Allah'ın izniyle iyileşeceksin, iyi olacaksın, yapay bacak takacaklar, tekrar yürüyebilecek, eskisi gibi hayatını yaşayabileceksin. Asla şunu unutma; veren de alan da Allah'tır, bize ayağı Allah verdi, o da dilediği gibi alır. Eğer emanetini almak istiyorsa alır, bu can onundur, biz de ona aitiz. Bu nedenle diyoruz ki; Biz Allah'tan geldik ve O'na döneceğiz. Her şey Allah'ındır, bizi alırsa razı oluruz ve 'Elhamdülillah' deriz." ifadelerini kullanmıştı.
GERİYE TAK KARE KALDI
Öte yandan İsrail işgal çetesi tarafından şehid edilen torunu Reem'in gözlerinden öpüp cennete uğurlayan Halid Dedenin geriye savaştan önce çektirdiği son fotoğrafı kaldı.
DÜNYANIN EN BÜYÜK HAPİSHANESİ GAZZE
İsrail, 17 yıl sürdürdüğü kuşatmasına ek olarak 7 Ekim 2023'te başlattığı şiddetli saldırılarla Gazze Şeridi'ni "dünyanın en büyük hapishanesine" çevirdi.
Yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle 2 milyona yakın kişi yerinden edildi.
Ölü sayısının 44 bin 900'ü aştığı, binlerce kişinin yıkılan binaların enkazında kaybolduğu Gazze'de binalar, yerleşim yerleri ve altyapı yerle bir ediliyor, bölge halkı göçe zorlanıyor.
İsrail ordusunun saldırılarının yanı sıra Gazze'nin kuzeyi gibi bazı bölgelerine uyguladığı kuşatma ve insani yardımın girişini engellemesi gibi uygulamalar sebebiyle Filistinliler açlıkla da mücadele ediyor.