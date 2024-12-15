Siyonist rehinenin annesi yemin etti: Netanyahu’nun kabusu olacağım!

Binlerce yerleşimci cumartesi gecesi Tel Aviv ve diğer yerlerde hükümete karşı ve Gazze rehinelerinin serbest bırakılması anlaşması için gösteri düzenledi. Birçok haberde olası bir anlaşmaya doğru ilerleme kaydedildiği belirtilirken, hiçbir somut adımın henüz atılmamış olması rehine ailelerine Bibi'nin vatandaşlarını oyaladığını düşünüdürüyor.

Bu kapsamda yaklaşık 2.000 kişi Tel Aviv'in Begin Yolu'ndaki İsrail işgal güçleri karargahının dışında toplandı.

Siyonist yerleşimciler Tel Aviv'deki İsrail işgal güçlerinin karargahının önünde toplandı (AA)

İsrail işgal güçleri karargahı önünde düzenlenen mitingde, rehine Matan Zangauker'in öfkeli annesi Einav Zangauker, Netanyahu'yu müzakereleri kasıtlı olarak rayından çıkarmakla suçladı ve megafonla oğlunu sağ salim geri getiremezse kendisinin "en büyük kabusu" olacağını söyledi.

"ÇOCUKLARIMIZ SİZİN SALDIRILARINIZDA ÖLECEK"

Times of Israel'in aktardığına göre anne Zangauker "Görüşmelerdeki yetkililerle yaptığım görüşmelerden Matan'ı geri getirme niyetinizin olmadığını, bana yalan söylediğinizi biliyorum. Kapsamlı bir anlaşma karşılığında savaşı sona erdirme niyetinizin olmadığını." dedi.

Bibi hükümetinin en başından beri herkesi eve getirmeye kararlı olduğu konusunda yalan söylediğini belirten Zangauker, sadece birkaçını eve getirip geri kalan rehineleri askeri saldırılarda öldüreceklerini ifade etti.

Rehine Matan Zangauker'in annesi Einav Zangauker, 14 Aralık 2024'te Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında konuşuyor (The Times of Israel)

"HİÇBİR AFFIN MERHAMETİN OLMAYACAK"

Zangauker şöyle devam etti:

"Tehdit etmiyorum, sana haber veriyorum: Hiçbir affın, hiçbir merhametin olmayacak. Matan'ım bir ceset torbasında eve gelirse, ben şahsen sana işkence etmek için elimden geleni yaparım. Senin en kötü kabusun olurum."

Orta Doğu kasabı Netanyahu kalıcı bir anlaşmaya varmayı defalarca reddetti ve Gazze'deki Yahudi yerleşimlerini yeniden inşa etmeyi uman katı koalisyon müttefikleri, Bibi'yi savaş sona ererse ittifaktan ayrılmakla tehdit etti ve eleştirmenlerin koltuğunu korumak için bazı rehineleri terk edebileceği yönündeki suçlamalarına yol açtı.

İsrail'in Tel Aviv kentinde toplanan yüzlerce kişi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle gösteri düzenledi. Ellerinde savaşın sona ermesini talep eden pankart, afiş ve İsrail bayrakları taşıyan göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümet karşıtı sloganlar attı (AA)

"SİZİ PAÇAVRAYA ÇEVİRDİLER"

Einav Zangauker, aşırı sağcı bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben Gvir'i kastederek, "Ben Gvir ve Smotrich sizi paçavraya çevirdiler, ama ben sizin gibi paçavralarla nasıl başa çıkılacağını biliyorum." dedi.

TRUMP'IN ÖZEL REHİNELER TEMSİLCİSİ İSRAİL'E GİDİYOR

İsrailli bir yetkili Cumartesi günü Axios haber sitesine yaptığı açıklamada, ABD Başkanı seçilen Trump'ın rehineler özel temsilcisi Adam Boehler'in, göreve seçilmesinden bu yana ilk kez gelecek hafta İsrail'i ziyaret edeceğini belirtti.

İsrail'in Tel Aviv kentinde toplanan yüzlerce kişi Binyamin Netanyahu'nun tutuklanması için sloganlar attı (AA)

FİLİSTİN'DE ŞEHİT SAYISI 45 BİNE DAYANDI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 436 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail Gazze'de katliamlarına ara vermeden devam ediyor (AA)

İsrail işgal güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 46 kişinin hayatını kaybettiği, 135 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail Gazze'de katliamlarına ara vermeden devam ediyor (AA)

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 976'ya, yaralı sayısının da 106 bin 759'a yükseldiği kaydedildi.

İsrail Gazze'de katliamlarına ara vermeden devam ediyor (AA)

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.