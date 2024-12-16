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Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor! 30 Kuzey Koreli asker öldü veya yaralandı iddiası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.12.2024 13:26 Güncelleme: 16.12.2024 13:41
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Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor! 30 Kuzey Koreli asker öldü veya yaralandı iddiası

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Rusya'nın Kursk bölgesinde dün ve 14 Aralık'taki çatışmalarda 30 Kuzey Koreli askerin öldüğünü veya yaralandığını iddia etti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü'nün Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna ile Rusya orduları arasında devam eden çatışmalara ilişkin bilgi verildi.

30 Kuzey Koreli asker öldü veya yaralandı iddiası30 Kuzey Koreli asker öldü veya yaralandı iddiası

30 KUZEY KORELİ ASKER ÖLDÜ VEYA YARALANDI

Açıklamada, bölgedeki Plekhovo, Vorozba ve Martinovka köylerinde 14 ve 15 Aralık'ta yaşanan çatışmalarda 30 Kuzey Koreli askerin öldüğü veya yaralandığı öne sürüldü.

3 Kuzey Kore askerinin de kaybolduğu kaydedilen açıklamada, bölgede bulunan Kuzey Koreli birliklerin kayıplar vermeye devam ettiği aktarıldı.

Fotoğraf: EPAFotoğraf: EPA

RUSYA: DONETSK'TE YELİZAVETOVKA YERLEŞİM BİRİMİNİ ALDI

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Yelizavetovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'da Rus ordusunun eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Fotoğraf: EPAFotoğraf: EPA

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Donbas'ta bazı önemli yerlerin kontrolünü sağladığı kaydedilen açıklamada, "Güney askeri birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Yelizavetovka yerleşim birimi kurtarıldı." ifadelerine yer verildi.

Hava kuvvetleri, silahlı insansız hava araçları, füze ve roket birliklerinin ortak çalışmasıyla Ukrayna askeri üslerinin alt yapısı ve 133 bölgede asker ve teçhizatın toplandığı yerlerin vurulduğu belirtilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin 9 insansız hava aracını da düşürdüğü ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesinde Veseliy Gay ve Puşkino yerleşim birimlerinin ele geçirildiğini açıklamıştı.

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