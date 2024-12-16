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Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Donbas'ta bazı önemli yerlerin kontrolünü sağladığı kaydedilen açıklamada, "Güney askeri birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Yelizavetovka yerleşim birimi kurtarıldı." ifadelerine yer verildi.

Hava kuvvetleri, silahlı insansız hava araçları, füze ve roket birliklerinin ortak çalışmasıyla Ukrayna askeri üslerinin alt yapısı ve 133 bölgede asker ve teçhizatın toplandığı yerlerin vurulduğu belirtilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin 9 insansız hava aracını da düşürdüğü ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesinde Veseliy Gay ve Puşkino yerleşim birimlerinin ele geçirildiğini açıklamıştı.