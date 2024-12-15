Ticaret Bakanlığı 15 soruda açıkladı: İsrail ile ticareti durdurma sürecinin detayları

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15 SORU VE 15 CEVAP ŞÖYLE

SORU 1- İSRAİL'İN 7 EKİM 2023 SALDIRILARI SONRASINDA İSRAİL İLE TİCARET DEVAM EDİYOR MU?

Cevap: İsrail ile toplam ticaret 7 Ekim 2023 ile 2 Mayıs 2024 arasında yaklaşık yüzde 32 oranında azalmıştır. Bu dönemde Türkiye'nin İsrail'e ihracatı yüzde 30 azalış, İsrail'den ithalatı ise yüzde 43,4 azalış kaydetmiştir. İsrail'e hiçbir savunma ürünü, askeri amaçlı ürün ticareti ve eğitim işbirliği yapılmamıştır. 9 Nisan 2024 itibarıyla 54 ürün grubundaki 1019 ürünün İsrail'e ihracatı kısıtlanmıştır. İsrail'in ateşkese yanaşmaması, Birleşmiş Milletler kararlarını dikkate almaması ve sivillere yardımları engellemesi karşısında, 2 Mayıs 2024'ten itibaren İsrail ile ithalat ve ihracat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurulmuştur.

SORU 2- İSRAİL, TÜRKİYE İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI'NDAN FAYDALANIYOR MU?

Cevap: İsrail ile ticaret tamamen durdurulduğundan dolayı anlaşma fiilen yürürlükte değildir.

SORU 3- TÜRKİYE'DEN ÇIKAN GEMİLER İSRAİL LİMANLARINA YANAŞIYOR MU?

Cevap: Filistin devletinin kıyı kentleri İsrail tarafından işgal edilmiştir. Bu sebeple Türkiye'den Filistin'e gönderilen malların yüzde 98'i İsrail kontrolündeki Hayfa ve Aşdod limanlarından Filistin'e ulaştırılmak zorundadır. Filistin hükümeti ve Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının ikili resmi toplantıdaki ısrarlı talebi üzerine, Hayfa Limanı'ndaki İsrail tehlikesini göz önünde bulundurarak, Filistin ile özgün ticaret mekanizması geliştirilmiştir. İthalatçının ve varış destinasyonunun Filistin olmadığı, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığınca teyit edilmeyen hiçbir malın Türkiye'den çıkışına izin verilmemektedir.

SORU 4- GEMİLER ÖNCE BÖLGEDEKİ BAŞKA BİR DEVLETE, DAHA SONRA İSRAİL'E GİDİYOR VEYA GEMİLER BAŞKA ÜLKEYE GİDECEĞİNİ BEYAN EDİP, SEYRÜSEFER ESNASINDA ROTA DEĞİŞTİRİYOR, TÜRKİYE BU DURUMA KARŞI TAKİP VEYA MÜDAHALEDE BULUNUYOR MU?

Cevap: Türkiye deniz yetki alanı içinde olan gemilere müdahalede bulunmakta, olabilecek suiistimalleri takip etmektedir.