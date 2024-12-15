SMDK Başkanı Bahra'dan "ordu yeniden yapılandırılsın" çağrısı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra

"ESED REJİMİNİN SONA ERECEĞİNDEN EMİNDİK"

Suriye'deki gelişmelere ve rejimin yıkılmasına giden sürece ilişkin Bahra, şöyle konuştu:

"Devrimin başından itibaren Esed rejiminin sona ereceğinden emindik ve bunu başarmaktan emindik. Esed, Suriye'nin yıkımına, Suriyelilerin 14 yıl boyunca acı çekmesine, yüz binlerce mağduriyete ve Suriyelilerin yarısının mülteci olmasına neden oldu.

Esed, tüm bunların Suriye devletini zayıflattığını anlamadı ve ipi kendi boynuna geçirdi, siyasi çözüm kapılarını kapattı, barışçıl çözüme yönelik her türlü fırsatı ve uluslararası girişimi yok etti. Bu durum, Suriye halkının Esed rejimini devirmek için askeri bir operasyon yapılmasına olan gerekliliğe inancını artırdı."

Bahra ayrıca, Beşşar Esed'in kaçışının, Esed ailesinin döneminin geri dönülmez bir şekilde sona ermesi anlamına geldiğini vurguladı.

Muhalif ve devrimci güçlerin çabalarının rejimin çöküşünü hazırladığına ve son askeri operasyonla da Esed rejimine öldürücü darbenin vurulduğuna işaret eden Bahra, "Keşke, daha önce istifa edip ülkeyi bu kadar kan ve felaketten kurtarsaydı ama her zamanki gibi akla ve mantığa teslim olmayı reddetti." diye konuştu.

Suriye'de yeni bir aşamanın, özgür demokratik bir devletin inşasına hazırlık aşamasının yaşandığını belirten Bahra, bu aşamada son sözün, yıllardır mücadele eden, fedakarlık yapan ve Esed rejimini deviren Suriye halkına ait olduğunu dile getirdi.

Suriye'nin geleceğine dair ise Bahra, şöyle devam etti:

"Esed rejimini devirmek muhalefetin tek amacı değildi. Rejim, muhalefetin hedeflerini gerçekleştirmesinin önünde bir engeldi ve bu ortadan kaldırıldı. Devrimin hedefleri de insani ve anayasal haklarla, adaleti, özgürlüğü ve demokrasiyi sağlama, hukukun üstünlüğü temellerine dayanan çoğulcu siyasi sisteme sahip bir devlet kurma."

Gerçekleştirmek istedikleri hedefler arasında eşitlik ilkesinin uygulanmasının bulunduğunu dile getiren Bahra, Esed rejiminin izlediği dışlama ve ayrımcılık politikalarının geri dönülemez biçimde sona erdiğini kaydetti.

Bahra, bir sonraki aşamanın güvenlik ve istikrarın sağlanması, şeffaflık ve hesap verebilirliğe dayalı iyi yönetimin tesisi olduğunu aktararak "Yeniden yapılanma ve ulusal uzlaşının sağlanması, yerli ve yabancı yatırımı teşvik eden yasal bir ortam oluşturma, devlet kurumlarını yeniden yapılandırma ve ıslah etme, iş olanakları yaratma ve vatandaşların gelir düzeyini iyileştirme konularına odaklanacağız." dedi.

Aşırılık ve terörizmle mücadeleye devam edeceklerini de vurgulayan Bahra, Suriye topraklarında ulusal güvenliğe veya komşu ülkelerin ve bölgenin güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütlerinin, kimyasal silahlar dahil olmak üzere kitle imha silahlarının varlığının olmayacağını söyledi.