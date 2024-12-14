Katil İsrail Gazze’de katliama devam ediyor: 6 Filistinli hayatını kaybetti

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinin güneybatısındaki Assar Mescidi yakınlarında yeriden edilen Filistinlilerin barındığı bir çadır İsrail ordusunun hedefi oldu.Bombalanan çadırda bulunan siviller arasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi, yaralanan 3 kişi de tedaviye alındı.Gazze kentindeki Nasr Mahallesi'nde bir arada bulunan Filistinli grup İsrail ordusunun saldırısına maruz kaldı. Saldırı sonucu iki Filistinli öldü, 3 kişi de yaralandı.Son Saldırılarda Deyr el-Belah ve Nasr Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda 6 Filistinli öldü, 6 kişi de yaralandı.