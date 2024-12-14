Katil İsrail Gazze'de katliama devam ediyor: 6 Filistinli hayatını kaybetti
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Orta Doğu'da insanları acımasızca öldüren siyonist İsrail Gazze'de masum insanları hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivillere yönelik saldırılar düzenledi. Saldırılarda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinin güneybatısındaki Assar Mescidi yakınlarında yeriden edilen Filistinlilerin barındığı bir çadır İsrail ordusunun hedefi oldu.
Bombalanan çadırda bulunan siviller arasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi, yaralanan 3 kişi de tedaviye alındı.
Gazze kentindeki Nasr Mahallesi'nde bir arada bulunan Filistinli grup İsrail ordusunun saldırısına maruz kaldı. Saldırı sonucu iki Filistinli öldü, 3 kişi de yaralandı.
Son Saldırılarda Deyr el-Belah ve Nasr Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda 6 Filistinli öldü, 6 kişi de yaralandı.
Bombalanan çadırda bulunan siviller arasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi, yaralanan 3 kişi de tedaviye alındı.
Gazze kentindeki Nasr Mahallesi'nde bir arada bulunan Filistinli grup İsrail ordusunun saldırısına maruz kaldı. Saldırı sonucu iki Filistinli öldü, 3 kişi de yaralandı.
Son Saldırılarda Deyr el-Belah ve Nasr Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda 6 Filistinli öldü, 6 kişi de yaralandı.