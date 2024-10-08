Yaz saati ve kış saati uygulaması son durum ne? Saatler Türkiye’de geri alınacak mı?

Sonbaharın gelmesiyle birlikte, havaların erken kararması kış saati uygulamasını yeniden gündeme taşıdı. Peki Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına ilişkin merak edilen son gelişmeler haberimizde...

Türkiye'de Saatler Geri Alınacak mı?

Günlerin kısalmaya başlamasıyla birlikte "Türkiye'de saatler geri alınacak mı?" sorusu yeniden gündeme geldi. Ancak 2016 yılında alınan kararla birlikte Türkiye'de kış saati uygulamasına son verildi ve yaz saati kalıcı hale getirildi. Dolayısıyla bu yıl da Türkiye'de saatler geri alınmayacak. Halen yürürlükte olan karara göre, yıl boyunca gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatler bir saat ileri tutulmaya devam edecek.

Kış Saati Uygulaması Nedir?

Kış saati uygulaması, gün ışığından en verimli şekilde faydalanmak için saatlerin bir saat geri alınmasını kapsar. Türkiye'de ise bu uygulama, 2016 yılından itibaren sona erdi. O tarihten bu yana yaz saati uygulaması tüm yıl boyunca devam etmekte. Avrupa ülkeleri 29 Ekim itibarıyla kış saatine geçerken, Türkiye'de saat değişikliği yapılmayacak.