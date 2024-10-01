01 Ekim 2024, Salı
Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesini gören inanamadı! O da kızı gibi...
atv'nin final yapan dizisi Kardeşlerim'de 'Asiye' karakteriyle hafızalara kazınan Su Burcu Yazgı Coşkun, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Şimdi ise Burak Deniz ile başrolünü paylaştığı "Bir Gece Masalı" dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan genç oyuncunun hayatı merakla araştırılırken, annesiyle olan benzerliği de gözlerden kaçmıyor. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi Miraç Gündüz...
Giriş Tarihi: 01.10.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 09:54