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Haberler Galeri Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesini gören inanamadı! O da kızı gibi...

Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesini gören inanamadı! O da kızı gibi...

atv'nin final yapan dizisi Kardeşlerim'de 'Asiye' karakteriyle hafızalara kazınan Su Burcu Yazgı Coşkun, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Şimdi ise Burak Deniz ile başrolünü paylaştığı "Bir Gece Masalı" dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan genç oyuncunun hayatı merakla araştırılırken, annesiyle olan benzerliği de gözlerden kaçmıyor. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi Miraç Gündüz...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.10.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 09:54
Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesini gören inanamadı! O da kızı gibi...

atv'nin iddialı dizisi Bir Gece Masalı, 'Mahir' ve 'Canfeza' karakterlerinin uyumuyla izleyicilerden tam puan aldı. Burak Deniz'in rol arkadaşı olan Su Burcu Yazgı Coşkun ise sevenleri tarafından yakın takibe alındı.

Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesini gören inanamadı! O da kızı gibi...

"Kardeşlerim", "Bizim Hikaye", "Aşk Yeniden", "Sana Bir Sır Vereceğim" gibi dizilerle hafızalara kazanan genç oyuncu, çocuk yaştan bu yana ekranlarda görmeye alışık olduğumuz yüzlerden...

Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesini gören inanamadı! O da kızı gibi...

Özellikle Kardeşlerim dizisiyle yıldızı parlayan Coşkun'un en büyük destekçisi ise annesi Miraç Gündüz.

Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesini gören inanamadı! O da kızı gibi...

Kariyerinin mimarı olan annesi, hayranlarla hayli sıkı ilişkiler kurmuş.

Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesini gören inanamadı! O da kızı gibi...

İşte Su Burcu yazgı Coşkun'un merak edilen annesi...